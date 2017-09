Berufsinformationsmesse als Entscheidungshilfe

In St. Pölten ist am Samstag die Berufsinformationsmesse der Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) zu Ende gegangen. Mehr als 5.500 Jugendliche haben sich in den letzten Tagen über Berufe und Schulen informiert.

Je näher der Pflichtschulabschluss rückt, desto größer ist bei vielen Jugendlichen die Ratlosigkeit, wie es danach weitergehen kann. „Bei über 200 Lehrberufen und einer großen Vielfalt an weiterführenden Schulen ist der Informationsbedarf bei Jugendlichen und Eltern besonders groß", sagte Markus Wieser, AKNÖ-Präsident und Vorsitzender des ÖGB Niederösterreich.

60 Aussteller, darunter 28 Schulen und 15 Unternehmen, präsentierten bei der Berufsinformationsmesse im VAZ St. Pölten die vielen Möglichkeiten, die es nach der Pflichtschule gibt. Zum ersten Mal war auch das Bundesheer mit einem Informationsstand dabei. Ein spezieller Test gab Aufschluss über besondere Talente der Jugendlichen. Der zukünftige Job ließ sich dann gleich ein wenig ausprobieren.

Vielfalt der Berufe und Talente entdecken

„Wir können es uns nicht leisten, auf die Talente und Stärken unserer Kinder und Jugendlichen zu verzichten. Darum lassen wir sie bei der Berufs- und Schulwahl nicht allein. Mit unserer Messe bringen wir ihnen die Vielfalt an Berufen und schulischen Weiterbildungsmöglichkeiten näher", so Markus Wieser.

Die großen Themen der künftigen Arbeitswelt werden Digitalisierung und Automatisierung sein. „In diesem Zusammenhang geht es ganz stark um Qualifikation und Weiterbildung. Uns ist wichtig, dass wir da auch ein wenig die Angst bei den Jugendlichen und den Eltern herausnehmen“, ist Wieser überzeugt. Die nächste Berufsinformationsmesse der Arbeiterkammer wird von 22. bis 25 November 2017 in Bad Vöslau abgehalten.

