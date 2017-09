Pkw-Schweißarbeiten lösten Großbrand aus

Schweißarbeiten an einem Pkw haben laut Polizei am Samstag den Großbrand bei den ehemaligen Ramino Holzwerken in Ramingdorf (Bezirk Amstetten) ausgelöst. Der Wagen war in Brand geraten, das Feuer griff auf die Lagerhalle über.

Ein Mann hatte am späten Samstagnachmittag im Freien vor einer angemieteten Garage Schweißarbeiten durchgeführt, dabei dürfte nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich ein Funke mit Diesel in Berührung gekommen sein. Binnen kurzer Zeit stand der Pkw in Flammen, das Feuer breitete sich auf die Fassade und den Dachvorsprung einer angrenzenden, leerstehenden Lagerhalle der ehemaligen Ramino Holzwerke aus.

Feuer verursachte 50.000 Euro Schaden

Sieben Feuerwehren wurden kurz nach 18.00 Uhr zu dem Großbrand alarmiert, 160 Helfer bekämpften die Flammen. Um zu den Glutnestern zu gelangen, musste das Dach der Halle mit speziellen Rettungssägen aufgeschnitten werden. Der Brand war laut Feuerwehr gegen 22.00 Uhr gelöscht, ein Übergreifen der Flammen auf andere Hallen konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandermittler schätzen den Schaden auf circa 50.000 Euro.

Auf den Tag genau vor 40 Jahren, am 23. September 1977, war das Ramino Holzwerk in Ramingdorf ebenfalls in Flammen gestanden. 14 Feuerwehren mit 30 Fahrzeugen bekämpften damals fast einen Tag lang den Großbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Behamberg schreibt in ihrer Chronik vom „größten Brandeinsatz seit Kriegsende“.