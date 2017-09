Traismauer erhielt Reliquie von Johannes Paul II.

In der Pfarrkirche Traismauer (Bezirk St. Pölten) kann ab sofort eine Reliquie des Heiligen Johannes Paul II. besucht werden. Die Reliquie, die am Sonntag eingesetzt wurde, enthält Blut des früheren Papstes der katholischen Kirche.

Die Reliquie wurde vom ehemaligen Krakauer Erzbischof und langjährigen Privatsekretär des ehemaligen Papstes, Kardinal Stanisław Dziwisz, überlassen. Das Geschenk wurde am Sonntag in einem goldenen Reliquiar in einer speziell adaptierten Nische bei einem Seitenaltar der Stadtpfarrkirche eingesetzt. Gleich daneben befindet sich auch eine 60 Zentimeter hohe Holzstatue des heiliggesprochenen Johannes Paul II., die von einer renommierten Südtiroler Holzschnitzerei angefertigt wurde und am Sonntag ebenfalls aufgestellt und gesegnet wurde.

Stadtpfarre Traismauer

„Der heilige Johannes Paul möge uns durch seine Reliquie helfen, dass in unserer Pfarre und in unserem Land die Sehnsucht nach Gott größer wird, und dass die Menschen begreifen: Der Glaube an Gott ist ein größerer Schatz als alles andere. Mit der heutigen Einsetzung der Reliquie laden wir auch jederzeit zu einem Besuch vor dem Reliquiar und der Statue des Heiligen Johannes Paul II. ein: Durch das Gebet und die Verehrung dieser Reliquie können wir in noch innigeren Kontakt mit Jesus Christus zu treten, der der Erlöser und Retter der Menschheit ist“, erklärte der Traismaurer Stadtpfarrer, Dechant Dr. Josef Seeanner, in seiner Festpredigt.

Stadtpfarre Traismauer

Reliquie erster Ordnung

Bei der Blutreliquie handelt sich um eine sogenannte Reliquie erster Ordnung, die also eine kleine Menge Blut des Heiligen Johannes Paul II. enthält. Das Papstblut stammt von einer medizinischen Untersuchung, die vor einer notwendigen Operation stattgefunden hat. Dem Papst sind damals mit Blick auf eine mögliche Bluttransfusion insgesamt vier Ampullen Blut abgenommen worden.

Nachdem sie später nicht mehr gebraucht wurden, haben die Ärzte seinerzeit selbst beschlossen, das Blut dem damaligen Papstsekretär und späteren Krakauer Erzbischof Stanisław Dziwisz zu übergeben, der wiederum eine Reliquie davon der Stadtpfarre Traismauer zur Einsetzung überließ.

Johannes Paul II: 26 Jahre lang Papst

Johannes Paul II. (lateinisch Ioannes Paulus PP. II) wurde am 18. Mai 1920 in Wadowice, Polen geboren. Er war vom 16. Oktober 1978 bis zu seinem Tod 26 Jahre und 5 Monate lang Papst der römisch-katholischen Kirche, ein längeres Pontifikat ist nur für Papst Pius IX. belegt.

Papst Johannes Paul II. verstarb am 02. April 2005 in seinen Privatgemächern in der Vatikanstadt. Am 1. Mai 2011 sprach ihn Papst Benedikt XVI. in Rom selig, am 27. April 2014 wurde Johannes Paul II. von Papst Franziskus heilig gesprochen. Sein Gedenktag als Heiliger ist der 22. Oktober, der Tag seiner Inthronisation als Papst im Jahre 1978.

