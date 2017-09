Grüne Spitzenkandidaten werben beim Weinlesefest um Stimmen

Die Spitzenkandidatin der Grünen für die Nationalratswahl, Ulrike Lunacek, hat in Retz (Bezirk Hollabrunn) beim Weinlesefest um Stimmen geworben. Landesspitzenkandidat Dieter Brosz unterstützte sie dabei.

Brauchtumstanz, Blasmusik und ein Achterl Wein zum Frühschoppen: Das Retzer Weinlesefest hält die Traditionen hoch. Für die Grünen schien das auf den ersten Blick wohl kein klassisches Wahlkampfterrain zu sein, um Stimmung zu machen. Der Wein war dann doch, wenn auch im übertragenen Sinne, in den Gesprächen mit möglichen Wählern ein beliebter Anknüpfungspunkt. Da fallen dann Begriffe wie „Grüner Veltliner“, und Lunacek wurde etwa gefragt, ob man in ihrer Gegenwart auch einen Roten trinken darf.

Der eine oder andere Winzer und Gewerbetreibende wurde im Gespräch aber auch seine Sorgen los, etwa über die zunehmende Konkurrenz aus dem Internet. „Die Digitalisierung werden wir nicht aufhalten können, wir müssen nur darauf achten, dass wir die Betriebe unterstützen“, antwortete Lunacek.

Auch wenn sich tiefgründige Diskussionen über die grünen Wahlkampfthemen - von Klimaschutz über leistbares Wohnen bis hin zur EU - im Getümmel nur selten ausgingen, die Menschen würden schon das Gespräch suchen, betonte Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek: „Ich bemerke schon auch, dass viele Leute interessiert sind, zu reden. Manche bringen auch Kritik an, das ist auch in Ordnung. Dann geht es darum, zu sagen, worum es uns Grünen geht und was wir dann auch in einer Regierung oder auch in der Opposition einfach gut machen werden.“

Krismer betont die Rolle der Frau

Dass mit der Gegenkanditatur des ehemaligen Grün-Politiker Peter Pilz Gegenwind aus den eigenen Reihen kommt, sei hingegen kaum ein Thema, sagte die Landessprecherin der Grünen, Helga Krismer: „Das nimmt seit zwei Wochen ab. Es herrscht eher ein Unwohlsein bei den Menschen über den Kampf zwischen den drei Herren Kern, Kurz und Strache, der sich unangenehm zuspitzt. Deshalb glaube ich, dass Ulrike Lunacek ein ganz ein tolles Angebot ist, sie ist die Frau im Wahlkampf, sie steht genau für dieses moderne zukunftsträchtige Österreich in einem gemeinsamen Europa.“

Brosz: auch Stammwähler müssen gewonnen werden

Dass Umfragen den Grünen derzeit den Verlust von einem Drittel bis zur Hälfte des 2013 erworbenen Wählerstimmenrekords von 12.4 Prozent voraussagen, sah Landesspitzenkandidat Dieter Brosz gelassen: „Was man sieht ist, dass die Stimmung auf der Straße - laut den Berichten aus allen Bundesländern - besser ist, als die Umfragen das widerspiegeln. Es gibt auch sehr gute Resonanz auf das, wie Ulrike Lunacek im Fernsehen wahrgenommen wird. Aber ja, es ist eine Herausforderung: Die, die in der Vergangenheit grün gewählt haben, wollen auch überzeugt werden.“

Den Retzer Hauptplatz als Wahlkampfbühne nützte zeitgleich neben den Grünen auch die ÖVP mit Innenminister Sobotka und Nationalratsabgeordneter Eva Maria Himmelbauer. Das galt auch für die FPÖ: Klubobmann Gottfried Waldhäusl war unter den Ehrengästen beim traditionellen Retzer Weinbrunnen.

