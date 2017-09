Kern mobilisierte Betriebsräte in St. Pölten

In St. Pölten kamen am Dienstag 1.000 Betriebsräte der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) aus ganz Österreich zusammen. Spezialgast war Bundeskanzler und SPÖ-Spitzenkandidat Christian Kern.

Mit seinem Wahlkampfbus kam Christian Kern kurz vor 10.30 Uhr vor dem Veranstaltungszentrum (VAZ) in St. Pölten an. Begrüßt wurde Kern von zahlreichen Funktionären und Fotografen. Schnell machte sich Wahlkampfstimmung breit, von Fotografen und Kamerateams begleitet, zog Kern dann in die Veranstaltungshalle ein. Laute Musik von Justin Timberlake wurde gespielt, für Kern gab es tosenden Applaus.

Kern sieht Herausforderungen am Arbeitsmarkt

Bevor der SPÖ-Chef zum Rednerpult gebeten wurde, gab es kurz Reden vom Bundesfraktionsvorsitzenden der PRO-GE, Günther Goach, und vom stellvertretenden Bundesfraktionsvorsitzenden, Rainer Wimmer. Man müsse die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer überzeugen, dass die Sozialdemokratie die stärkste Kraft bleiben muss in Österreich, sagte Wimmer. „Es geht um eine Richtungsentscheidung, es geht um eine Regierung für die Arbeitnehmer.“

ORF/ Fuchs

Siegessicher und selbstbewusst begann dann in der Folge SPÖ-Spitzenkandidat Christian Kern seine Ansprache. „Wir werden die Wahl gewinnen, weil wir die Leidenschaft für eine bessere Welt haben“, so der SPÖ-Chef, der dann bereits auf die arbeitspolitischen Ziele zu sprechen kam. „Wir stehen vor großen Herausforderungen und Umbrüchen in der Arbeitswelt. Wir müssen die Herausforderungen Digitalisierung und Mobilisierung annehmen.“ Kern betonte auch, dass man in den letzten Monaten mit einer sozialdemokratischen Handschrift bereits vieles zum Guten verändert habe.

Optimismus vor Kollektivvertragsverhandlungen

Optimistisch äußerte sich Kern in Richtung der Kollektivvertragsverhandlungen. „Hohes Wirtschaftswachstum und Beschäftigung bedeuten auch, dass Ihr, die Betriebsräte und die Gewerkschaft, diese Steilvorlage annehmen könnt, um bei den Verhandlungen für die Kollektivverträge eine gescheite Lösung für die Leute zu erreichen.“ Dennoch stehe man am Arbeitsmarkt vor vielen Herausforderungen.

ORF/Fuchs

Kern sprach etwa die Gleichstellung von Arbeitnehmern und Angestellten an, die Arbeitslosenquote bei über 50-Jährigen oder auch die Mindestlohn-Thematik. „Wir können uns nicht leisten, dass wir 300.000 Menschen in unserem Land haben, die 40 Stunden arbeiten gehen und mit diesem Lohn nicht über die Runden kommen.“ Auch mit Kritik an seinen politischen Mitstreitern sparte der Bundeskanzler im VAZ St. Pölten nicht. Die anderen Parteien würden Österreich mehr schlecht reden, das halte Kern nicht für richtig. Zudem kritisierte er abermals das Wirtschaftsprogramm der ÖVP.

