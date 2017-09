Postverteilerzentrum liegt auf Eis

Das geplante Postverteilerzentrum in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) liegt auf Eis. Der Gemeinderat beschloss in der Gemeinderatssitzung am Montag, den Antrag an das Land auf eine Umwidmung des Geländes zurückzuziehen.

Im Zusammenhang mit dem Umwidmungsverfahren für das Postverteilerzentrum empfahl Umweltanwalt Thomas Hansmann vergangene Woche einen Neubeginn der Verhandlungen - mehr dazu in Umweltanwalt: „Neue Prüfung des Postzentrums“ (noe.ORF.at; 18.9.2017). Die Empfehlungen zeigten nun offenbar Wirkung. Bei der Gemeinderatssitzung wurde das Projekt vorerst gestoppt.

Der Gemeinderat beschloss allerdings nur, dass das Ansuchen an das Land, die Umwidmung zu überprüfen, zurückgezogen werden soll. Die positive Umwidmung der Baufläche durch den Gemeinderat bleibt jedoch aufrecht. Bürgermeister Andreas Arbesser (ÖVP) begründete diesen Schritt damit, dass man vorerst die Reaktion des Projektbetreibers, der Post, abwarten möchte.

Post will Projekt neu einreichen

Die Post kündigte vergangene Woche an, das Projekt ohnehin neu einreichen zu wollen - mehr dazu in Postverteilerzentrum wird neu eingereicht (noe.ORF.at; 19.9.2017). Das Gebäude soll etwa gedreht werden, was sich auch auf Lärm und Lichtemissionen auswirken würde. Arbesser rechnet aber damit, dass das Umwidmungsverfahren - wie vom Umweltanwalt empfohlen - wegen gravierender Änderungen im Projekt letztlich neu durchgeführt wird.

Eine weitere Empfehlung des Umweltanwalts, Detailfragen, wie die Zu- und Abfahrten oder die Lärm- und Licht-Grenzen vertraglich genau festzulegen, hält Arbesser nur bedingt für sinnvoll: „Alles, was in einem Bescheid festgehalten wird, muss ich nicht noch einmal in einem Vertrag festhalten. Alles, was nicht behördlich sanktioniert werden kann, ist aber sinnvoll.“

SPÖ ortet „gefinkelten Schachzug“ der ÖVP

Die SPÖ sieht im Vorgehen der ÖVP, nur das Ansuchen an das Land, nicht aber den Umwidmungsbeschluss des Gemeinderates zurückzuziehen, für einen „gefinkelten Schachzug“. „Damit will man das Thema offenbar bis nach der Wahl verschieben“, glaubt Christoph Baumgärtel, stellvertretender SP-Vorsitzender in Langenzersdorf, um danach einen neuen Anlauf zu unternehmen.

Ginge es nach der SPÖ hätte man das Umwidmungsverfahren gleich komplett zurückgezogen. Für einen solchen Antrag habe man aber zu wenig Stimmen im Gemeinderat, teilte Baumgärtel mit. Positiv sieht der SPÖ-Funktionär jedenfalls die Absicht der Post das Gebäude künftig zu drehen.

Links: