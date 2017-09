Mittermayer neuer EVN-Vorstand

Nachdem Peter Layr angekündigt hat, die EVN vorzeitig zu verlassen, ist am Mittwoch Franz Mittermayer zum technischen Vorstand bestellt worden. Stefan Szyszkowitz übernahm die Funktion des Vorstandssprechers der EVN.

Franz Mittermayer ist seit 1993 im Unternehmen und seit Mittwoch neu im Vorstand des Energieversorgers. Der 59-jährige Pöggstaller wurde mit 1. Oktober 2017 zum technischen Vorstand bestellt. Das Mandat läuft bis zum 30. September 2022. Er studierte Maschinenbau und war verantwortlich für den Aufbau der Müllverbrennungsanlage der EVN in Dürnrohr. Seit 2005 verantwortet3 Mittermayer den gesamten Umweltbereich bei dem Energieversorger.

Peter Layr verlässt EVN nach 40 Jahren

Nachdem der bisherige Vorstandssprecher Peter Layr um vorzeitige Auflösung seines Vorstandsmandates zum 30. September 2017 ersucht hatte, wurde eine Ausschreibung der Funktion des technischen Vorstands nach dem Stellenbesetzungsgesetz durchgeführt, teilte die EVN in einer Aussendung mit. Layr tritt nach 40 Jahren bei der EVN mit 30. September in den Ruhestand - mehr dazu in EVN-Chef Peter Layr verlässt Konzern vorzeitig (noe.ORF.at; 8.6.2017).

EVN / Moser

Stefan Szyszkowitz neuer Vorstandssprecher

Der bisherige zweite Vorstand, der 53-jährige Mödlinger Stefan Szyszkowitz, wurde zum neuen Vorstandssprecher ernannt. Er gehört dem Vorstand seit 2011 an und war davor sechs Jahre lang für die EVN in Bulgarien tätig. Die Aufsichtsratsvorsitzende Bettina Glatz-Kremsner sieht mit dieser Entscheidung „die EVN mit dem neuen Team in besten Händen“.