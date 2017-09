Zwei Festnahmen in Pflegeskandal

Knalleffekt im Pflegeskandal rund um ein Altenheim im Bezirk St. Pölten. Die Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch jene zwei Beschuldigten festnehmen lassen, die in Wien zuletzt wieder als Pfleger gearbeitet haben.

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten nannte gegenüber dem ORF Tatwiederbegehungsgefahr als Haftgrund. Also die Gefahr, dass die beiden Pfleger neuerlich Misshandlungen begehen könnten, wie sie ihnen von der Staatsanwaltschaft St. Pölten bereits vorgeworfen werden - mehr dazu in Staatsanwaltschaft ermittelt in Pflegeskandal (noe.ORF.at; 19.10.2016).

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Karl Wurzer, argumentiert damit, „dass zwei der fünf Tatverdächtigen wieder mit alten und dementen Personen arbeiten.“ Ihre Einvernahmen dauerten am Mittwoch an. Nach Vorliegen der Verantwortung der Verdächtigen werde seitens der Staatsanwaltschaft St. Pölten geprüft, „ob Untersuchungshaft beantragt wird“, so Wurzer.

Außerdem werde untersucht, ob die beiden Pfleger nach ihrer neuerlichen Kündigung in Wien ohnehin nicht mehr arbeiten könnten oder, ob sie neuerlich einem einschlägigen Job nachgehen würden. Denkbar wäre auch, dass das Gericht Untersuchungshaft verhängt, die Pfleger aber unter der Bedingung, dass sie nicht mehr im Pflegebereich arbeiten, auf freien Fuß setzt.

Bernt Koschuh, noe.ORF.at