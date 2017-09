BASF verkauft Werk in Pischelsdorf

Das Werk der deutschen Chemiefirma BASF in Pischelsdorf (Bezirk Tulln) wird an die britische Firma Synthomer plc verkauft. Der Grund: Die Sparte Papierdispersion wird in Europa auf zwei Standorte zusammengefasst.

Um 30 Millionen Euro wird die Fabrik in Pischelsdorf an die britische Spezialchemikalienfirma verkauft. Die 42 Mitarbeiter am Standort werden vom britischen Unternehmen übernommen. Der Verkauf soll Ende Jänner 2018 abgeschlossen sein - noch fehlt aber die Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörde.

BASF

Keine Papierdispersion in Österreich mehr

In Pischelsdorf wird Papierdispersion hergestellt. Diese Produktion wird mit dem Verkauf künftig nicht mehr in Österreich stattfinden, sondern an zwei europäischen Orten konzentriert: in Hamina in Finnland und Ludwigshafen in Deutschland. „Damit will BASF in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld für Papierdispersionen ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig stärken“, heißt es in einer Aussendung von BASF.

Papierdispersionen werden zusammen mit weiteren Zusatzstoffen und Pigmenten auf Papier aufgetragen, um unter anderem die Druckqualität von Karton zu verbessern. „Wir werden unsere Papierkunden in Österreich weiterhin mit der gewohnten Palette beliefern, verbunden mit einem technischen Vor-Ort-Service und einer optimierten Logistik“, sagt Thomas Schiele von BASF. „Gleichzeitig freuen wir uns, dass Synthomer als erfahrener Dispersionshersteller den Standort Pischelsdorf weiterentwickeln möchte“, so Schiele.

