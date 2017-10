Dirndltal: Eine Marke brachte Aufschwung

Einen wirtschaftlichen und touristischen Aufschwung hat die Kleinregion Pielachtal durch die Marke „Dirndltal“ erlebt. 15 Jahre ist die Erfindung der gemeinsamen Marke jetzt her, viele Unternehmen des Tals haben davon profitiert.

Die Kornelkirsche, wie die Dirndlfrucht auch genannt wird, ist heute unverzichtbarer Markenbotschafter des Pielachtals im Mostviertel. Dabei geriet die Dirndl in den 1960er Jahren in Vergessenheit, weil die Verarbeitung vielen Landwirten zu mühsam erschien und wild wachsende Dirndlstauden auf den Anbauflächen in der Landwirtschaft eher störten.

Mit dem EU-Beitritt keimte im Pielachtal der Wunsch nach einem Alleinstellungsmerkmal auf, um sich von anderen Regionen zu unterscheiden. So schuf man vor 15 Jahren die Marke „Dirndltal“.

Skepsis der Landwirte war groß

Den entscheidenen Anstoß gab damals der Bürgermeister von Kirchberg an der Pielach (Bezirk St. Pölten), Anton Gonaus (ÖVP). Die Skepsis war anfangs groß. „Die Bauern haben zu mir gesagt, ich soll mich lieber um die wichtigen Dinge in der Landwirtschaft, vor allem um den Milchpreis kümmern,“ erinnert sich Gonaus an die Kritiker von damals.

Dabei habe die Marke für das ganze Tal extrem viel gebracht, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht. „Wir ernten bis zu 200 Tonnen Dirndln im Jahr, die zu diversen Produkten verarbeitet werden“, so der Bürgermeister. Aber auch in emotionaler Hinsicht sei viel passiert. Im ganzen Tal sei man mittlerweile stolz auf die gemeinsame Marke „Dirndltal“. Dazu zählen acht Gemeinden: Ober-Grafendorf, Weinburg, Hofstetten-Grünau, Rabenstein an der Pielach, Kirchberg an der Pielach, Loich, Schwarzenbach an der Pielach und Frankenfels (alle Bezirk St. Pölten).

Tourismusboom mit 50.000 Nächtigungen im Jahr

Impulse brachte die gemeinsame Marke auch für den Tourismus: 50.000 Nächtigungen zählt man jährlich. Etwa 100 Betriebe profitieren in irgendeiner Form von der Dirndlfrucht. Viele Arbeitsplätze konnten dadurch geschaffen werden. Allein 40 Betriebe gehören zur Dirndl- und Edelbrandgemeinschaft, deren Schnäpse heute besonders begehrt sind.

Die Qualität der Produkte steht dabei an erster Stelle, sagt die Obfrau der Dirndl-, Edelbrand- und Dörrobstgemeinschaft, Elfriede König. „Es gibt jedes Jahr eine Blindverkostung unter den Edelbrand-Produzenten. Dabei werden Punkte vergeben. Nur jene Brände, die mindestens 14 Punkte erreichen, dürfen dann auch in unserer Gemeinschaft verkauft werden“, so die Obfrau.

Auch der Dirndkirtag, der jedes Jahr in einer anderen Gemeinde veranstaltet wird, macht die Marke „Dirndltal“ noch ein Stück bekannter, erläutert der Obmann des Tourismusverbandes Pielachtal, Gerhard Hackner. „Hier haben alle Gemeinden, über politische Parteigrenzen hinweg, an einem Strang gezogen, sonst wäre das nicht möglich gewesen“, so Hackner. Der Dirndlkirtag fand heuer in Frankenfels statt. Beim ersten Kirtag im Jahr 2004 zählte man 500 Besucherinnen und Besucher, heuer waren es 15.000.

