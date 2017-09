Immer mehr Sommerurlauber in Niederösterreich

Auf eine Steigerung bei den Nächtigungszahlen verweist der niederösterreichische Tourismus. In den Hotels und Pensionen konnten im August um drei Prozent mehr Urlauber als im Vergleichsmonat des Vorjahres begrüßt werden.

Im August 2017 konnten in Niederösterreich etwa 867.000 Übernachtungen und 341.000 Ankünfte verzeichnet werden. Das sind um 2,9 Prozent (plus 24.000) mehr Übernachtungen und um 5,3 Prozent (plus 17.000) mehr Ankünfte als im Vergleich zum Vorjahr. Das geht aus der aktuellen Erhebung der Statistik Austria hervor.

Damit liegt Niederösterreich beim Nächtigungszuwachs weit über dem Österreichschnitt von 0,4 Prozent. Rund 1,9 Millionen Nächtigungen (plus 2,4 Prozent) fallen davon auf Gäste aus dem Inland und über 1,1 Millionen Nächtigungen (plus 10,5 Prozent) auf Auslandsgäste.

NOEW/Michael Liebert

Bereits 200.000 Nächtigungen mehr als 2016

„Das ist wirklich ein herausragendes Tourismusjahr. Wir liegen von Jänner bis August bei über 4,9 Millionen Nächtigungen, das sind über 200.000 Nächtigungen mehr als im Vorjahr. Niederösterreich wird als attraktive Urlaubsdestination bei In- und Auslandsgästen immer beliebter, aber auch der Gesundheits- und Wirtschaftstourismus bringen konstante Zuwächse. Damit steuern wir zielsicher auf eine außergewöhnliche Jahresbilanz zu“, wird Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) in einer Aussendung der Niederösterreich-Werbung zitiert.

„Wir konnten in Niederösterreich verstärkt Auslandsgäste vor allem aus Deutschland, Ungarn und der Tschechischen Republik begrüßen, aber auch der Inlandsmarkt zeigt sich positiver als im vergangenen Jahr“, erklärte der Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung, Christoph Madl. Das sei ein Zeichen dafür, dass die kontinuierliche Bearbeitung der Nahmärkte im Ausland, aber auch die Marketingmaßnahmen im Inland Früchte tragen.

Links: