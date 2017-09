Croma-Firmenzentrale in Leobendorf eröffnet

Das international tätige Pharmaunternehmen Croma hat seinen Hauptsitz von Korneuburg nach Leobendorf (Bezirk Korneuburg) verlegt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und erzeugt Zusatzstoffe für Hautpflegeprodukte.

Bisher arbeitete das Pharmaunternehmen in vielen einzelnen, kleinen Büros und Hallen in und rund um Korneuburg, zuletzt waren es neun Gebäude. Jetzt ist alles an einem Standort in Leobendorf zusammengefasst. Investiert wurden 50 Millionen Euro. Es wurden neue Büros errichtet und auch ein Lager- und Logistikzentrum. Nächstes Jahr will man eine neue Fertigungsanlage für die Hyaloronsäurespritzen in Betrieb nehmen.

Ziel ist weltweite Marktführerschaft

Derzeit werden jährlich sechs Millionen dieser Spritzen gefertigt, schrittweise will der Konzern diese Zahl auf zehn Millionen Stück aufstocken. Bereits jetzt ist der Familienbetrieb einer der führenden Anbieter bei sogenannten ästhetischen Dermatologieprodukten. 220 Mitarbeiter sind in Leobendorf beschäftigt, weltweit sind es 350.

Croma

„Wir sind stolz, dass wir ein derartig erfolgreiches Unternehmen in Niederösterreich beheimaten dürfen. So wie die Firma Croma setze auch das Land Niederösterreich auf Forschung und Entwicklung. Forschung ist der Weg in die Zukunft. Niederösterreich setzt auf Forschung und Entwicklung, um eine gute Grundlage zu schaffen für neue Arbeitsplätze“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) im Zuge der Eröffnung der neuen Unternehmenszentrale am Donnerstag.

Das Pharmaunternehmen Croma wurde 1976 vom Apotheker-Ehepaar Karin und Gerhard Prinz in Wien gegründet. Heute ist das Unternehmen Croma ein weltweiter Konzern, der in 70 Ländern tätig ist. Die Produkte werden nicht nur in Europa, sondern auch in Australien oder in Kanada verkauft.

