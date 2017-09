Großer Andrang beim Tag der offenen Tür

Zum 50. Geburtstag hat der ORF NÖ seine Türen geöffnet. Am ersten Tag herrschte ein großer Andrang am Radioplatz in St. Pölten. Ein buntes Programm wartete auf die Besucher, alle paar Minuten startete eine Führung durch das Landesstudio.

Bereits um 8.30 Uhr trudelten die ersten Gäste vor dem Funkhaus ein, um sich einen Platz bei der ersten Führung durch das Landesstudio zu sichern. „Mich fasziniert, welche Strapazen die Besucher teilweise auf sich nehmen. Ein Hörer hat erzählt, dass er schon um 6.00 Uhr in der Früh von Zistersdorf mit dem Zug weggefahren ist, um dann am Vormittag hier zu sein“, sagte ORF-NÖ-Chefredakteur Robert Ziegler.

Pünktlich um 9.30 Uhr öffnete der ORF NÖ dann seine Türen. Mit Radio-NÖ-Moderator Andreas Hausmann startete die erste Tour durch die Redaktion. „Es war wirklich spannend und sehr interessant“, sagte eine der Besucherinnen. „Ich bin eine St. Pöltnerin und wir hören eigentlich nur Radio Niederösterreich“, sagte eine weitere Dame bei der Führung.

zurück von weiter

Selbstgemachte Torte zum Jubiläum

Neben dem Newsroom und dem Regieplatz war auch das „NÖ heute“-Studio fixer Bestandteil der Führungen. „Manche wollen wissen, wie das mit Gewand und dem Schminken ist. Am schönsten ist es, wenn die Besucher sagen: die Sendung schauen wir jeden Tag. Denn genau dafür machen wir es nämlich“, sagte „NÖ heute“-Moderatorin Claudia Schubert, die den Besuchern den Regieplatz erklärte.

Alle paar Minuten begann eine Tour durch das Funkhaus, den ganzen Tag über hatten die Besucherinnen und Besucher so die Möglichkeit, Einblicke in den Redaktionsalltag zu bekommen. Von zwei ganz besonderen Fans gab es anlässlich des Jubiläums auch eine Torte, die extra gebacken und mitgebracht wurde. „Wir wollten den gesamten Radio-NÖ-Team eine Freude bereiten, weil wir sagen, dass ist eine tolle Sendung und weil wir froh sind, dass wir sie haben“, sagte Maria Strondl. „Alle Moderatoren machen es toll und verschönern uns sozusagen den Tag.“

zurück von weiter

Neben den Führungen gab es auch im Außenbereich des Landesstudios eine Vielzahl an Programmpunkten. Im Medienzelt konnte man sich unter anderem selbst als Moderator ausprobieren und eine Moderation des Nachrichtenüberblicks von „NÖ heute kompakt“ selbst sprechen. „Es ist echt super, sich einmal so zu fühlen, als wäre man im Fernsehen“, sagte Lukas Standfest, der sich vor die Kamera wagte.

Hesse und Logan auf der Bühne beim Klangturm

„Ich nehme vor allem den engen Kontakt zum Publikum mit“, sagte ORF-NÖ-Landesdirektor Norbert Gollinger. Am Samstag geht mit den Tagen der offenen Tür weiter. Auch am zweiten Tag bietet der ORF Niederösterreich ein umfassendes Programm. Einer der Höhepunkte ist die Radio-NÖ-Bühne beim Klangturm im Regierungsviertel: Dort beginnt um 10.30 Uhr das Landhausfest 2017 unter dem Titel „Ein Fest für Niederösterreich“.

Nach der Live-Sendung „Radio 4/4“ (ab 15.00 Uhr) mit Linda Hesse und Johnny Logan steht unter anderem der Nachwuchs-Sänger Chris Emray auf der Bühne. Zum Abschluss singt ab 20.00 Uhr die Münchener Freiheit beim ORF-NÖ-Jubiläumskonzert - mehr dazu in Der ORF NÖ öffnet seine Türen.

Links: