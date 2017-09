Hereinspaziert: Der ORF NÖ feiert 50 Jahre

Nach dem großen Andrang beim ersten Tag der offenen Tür am Freitag gewährt das Landesstudio in St. Pölten auch heute Einblicke in den Redaktionsalltag. Höhepunkt ist am Abend das Jubiläumskonzert mit der Münchener Freiheit.

Hautnah miterleben, wie im Landesstudio Niederösterreich Fernsehen, Radio und Internet produziert werden, können Interessierte auch am zweiten Tag der offenen Tür. Bis 16.30 Uhr finden Führungen durch das Landesstudio statt. Die Gäste werden dabei von den Radio- und Fernsehmoderatoren geführt und bekommen die einzelnen Arbeitsbereiche wie den Newsroom oder den Regieplatz näher erklärt - mehr dazu in Der ORF NÖ öffnet seine Türen.

Neben den Führungen und einem vielfältigen Programm im Außenbereich wartet ein stimmungsvolles Herbstfest auf die Besucherinnen und Besucher im Regierungsviertel. Um 10.30 Uhr startete auf der Bühne beim Klangturm ein buntes musikalisches Showprogramm mit einem traditionellen Frühschoppen mit Schlagerstar Marc Pircher, gefolgt von einem Chöretreffen der Niederösterreichischen Volkskultur ab 12.30 Uhr.

Münchener Freiheit spielt ab 20.00 Uhr

Die Radiosendung „Radio 4/4“ wird am Samstag ab 15.00 Uhr live vom Festgelände ausgestrahlt. Ab 16.30 Uhr geben die Künstler Chris Emray, Johnny Logan und Linda Hesse Live-Konzerte direkt auf der Landhausbühne.

Das Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher dann am Abend um 20.00 Uhr: Im Rahmen des Radio-NÖ-Jubiläumskonzerts wird die deutsche Kultband Münchener Freiheit ihre Lieder zum Besten geben. Ihr größter Hit „Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)“ war lange Zeit an der Spitze der Charts. Im Anschluss wird Radio-NÖ-DJ Claudio Schütz für gute Stimmung sorgen.

Volles Haus im Landesstudio

Bereits am Freitag herrschte volles Haus im Funkhaus in St. Pölten. Die ersten Gäste trudelten bereits eine Stunde vor dem offiziellen Beginn ein, um sich Plätze für die Tour durch das Landesstudio zu sichern. Alle paar Minuten starteten die Führungen, den ganzen Tag über hatten die Besucherinnen und Besucher so die Möglichkeit, Einblicke in den Redaktionsalltag zu bekommen.

Vor allem der Newsroom, der Regieplatz sowie das „NÖ heute“-Studio waren Höhepunkte der Führungen. Anlässlich des Jubiläums gab es auch eine Geburtstagstorte, die von zwei ganz besonderen Fans gebacken wurde. „Wir wollten den gesamten Radio-NÖ-Team eine Freude bereiten“, sagte Maria Strondl.

