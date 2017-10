„Burkaverbot“: Am Flughafen alle Gesichter frei

Wegen des neuen „Burkaverbots“ sind am Flughafen in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) am Sonntag zwar mehr Polizisten als sonst im Einsatz gewesen. Bis zum Nachmittag ist aber keine verschleierte Frau eingereist.

Einzig eine Asiatin mit Mundschutz wurde auf das Verhüllungsverbot hingewiesen, hieß es auf Anfrage der Austria Presse Agentur in der zuständigen Polizeidirektion Niederösterreich. Eine Protestveranstaltung war am Nachmittag in Wien geplant.

Bei der Polizei erklärt man sich den bisher vorfallfreien Tag damit, dass Fluggäste aus dem arabischen Raum schon über das Verbot Bescheid wussten. Das Medieninteresse an dem seit heute geltenden Verschleierungsverbot war am Wiener Airport dennoch groß.

ORF / Laufer

Rund 100.000 zahlungskräftige Touristen aus den Golfstaaten machen jährlich in Österreich, vor allem in Salzburg, Urlaub. Sie landen entweder in Wien oder München. Die Hauptsaison sind die Sommermonate, die - verglichen zur arabischen Halbinsel - in den Alpen angenehm kühl sind.

Eine Protestveranstaltung gegen das „Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz“ war am Sonntagnachmittag vor dem Parlament in Wien geplant - und zwar ein „traditioneller Clownspaziergang gegen das Verschleierungsverbot“. Der Titel ist eine Anspielung darauf, dass das Gesetz die Verhüllung der Gesichtszüge in der Öffentlichkeit verbietet, es sei denn sie erfolgt aus beruflichen oder medizinischen Gründen oder im Rahmen von traditionellen Veranstaltungen.

Links: