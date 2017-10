Starke Wirtschaft reduziert Arbeitslosigkeit

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Niederösterreich weiter gesunken. Der Grund: Die heimische Wirtschaft befindet sich im Aufschwung und die Betriebe suchen neue Mitarbeiter. Die Arbeitslosenquote liegt derzeit bei 7,5 Prozent.

Knapp 61.000 Personen sind derzeit beim Arbeitsmarktservice Niederösterreich (AMS-NÖ) gemeldet, um 3.000 Personen weniger als im Vorjahr. Der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Karl Wilfing (ÖVP) führte das vor allem auf die starke Wirtschaft und steigende Konsumausgaben zurück. Einen Rückgang gibt es sowohl bei Frauen und bei Männern, genauso wie bei In- und Ausländern als auch bei Jugendlichen.

Nur bei gesundheitlich eingeschränkten Personen und älteren Arbeitnehmern ist die Trendumkehr noch nicht geschafft. AMS-NÖ-Geschäftsführer Karl Fakler unterstreicht deshalb die Notwendigkeit der „Aktion 20.000“. Ältere Arbeitslose werden dabei gezielt unterstützt einen neuen Beruf zu finden - mehr dazu in „Aktion 20.000“ in Region Baden gut angelaufen (noe.ORF.at; 17.8.2017).

620.000 Personen in Beschäftigung

Bislang läuft die Aktion offenbar mit Erfolg, denn die Generation 50+ verzeichnete gegenüber dem Vorjahr den höchsten Zuwachs bei den Beschäftigten. Die Zahl der Arbeitnehmer stieg allerdings in allen Alterskategorien an. Insgesamt haben in Niederösterreich derzeit etwa 620.000 Personen eine Arbeit, der zweithöchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen vor 70 Jahren.

Die gute Konjunktur zeigte sich auch an der Entwicklung der gemeldeten offenen Stellen, die mit aktuell 9.503 um 68 Prozent über dem Vorjahreswert liegen. Ebenso stieg die Zahl der gemeldeten offenen Lehrstellen: Das AMS Niederösterreich verzeichnet um 42 Prozent mehr offene Lehrstellen als im September des Vorjahres.

