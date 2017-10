Kaiseradler nach Absturz genesen

Nachdem Anfang Juni im Burgenland junge Kaiseradler mit ihrem elterlichen Horst abgestürzt sind, sind zwei der drei Jungvögel genesen. Sie wurden bei der Greifvogelstation Haringsee (Bezirk Gänserndorf) gepflegt.

Von einer „erstaunlichen Erfolgsgeschichte“ berichtete der Verein BirdLife in einer Aussendung am Dienstag. Demnach konnten zwei der drei abgestürzten Kaiseradler wieder in die Freiheit entlassen werden. Sie waren Anfang Juni im Bezirk Neusiedl am See im Burgenland aufgrund eines Sturmes mit dem elterlichen Horst abgestürzt.

Mitarbeiter von BirdLife entdeckten den Absturz und fanden drei noch lebende Jungvögel unter dem Horst-Baum. Gemeinsam mit den Experten der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee sowie der lokalen Jägerschaft konnten die drei Vögel geborgen und untersucht werden. Zwei der drei Kaiseradler waren verletzt, der dritte Kaiseradler-Jungvogel namens „Eagnatz“ blieb unverletzt.

„Eagnatz“ flog Richtung nördliches Weinviertel

„Eagnatz hatte großes Glück, dass er den Absturz ohne Blessuren überlebt hat“, sagte Matthias Schmidt von BirdLife Österreich. „Wir errichteten einen künstlichen Horst auf demselben Baum, von dem zuvor der elterliche Horst gestürzt war." Laut Vogelexperten sollte „Eagnatz“ in seiner natürlichen Umgebung belassen werden, „in der Hoffnung, dass die Altvögel ihr Junges wieder annehmen würden“.

Um die menschliche Bindung zum Wildvogel klein zu halten, wurde der Vogel durch einen Futterlift gefüttert. „Das waren zwei intensive Wochen, unseren Eagnatz mit Futter zu versorgen", sagte Schmidt. Das Kaiseradler-Elternpaar kam jedoch nicht wieder, „Eagnatz“ wurde zu seinen Geschwistern nach Haringsee gebracht.

R Katzinger

„Aufgrund der geringen Anzahl an Kaiseradlerbruten in Österreich war es nicht einfach, einen weiteren passenden Kaiseradlerhorst zu finden, in den wir Eagnatz als Pflegekind unterbringen konnten", so Schmidt. Schließlich wurde er in einem niederösterreichischen Kaiseradlerhorst untergebracht. „Eagnatz“ wurde mit einem Satelliten-GPS-Sender ausgestattet und der Horst beobachtet. Der junge Kaiseradler integrierte sich in seiner neuen Familie, wurde flügge und verließ Ende August das stiefelterliche Revier in Richtung nördliches Weinviertel und Tschechien. „Eagnatz lebt in Freiheit und es geht ihm gut“, so Schmidt.

Zweiter Kaiseradler in Kürze in Freiheit

Die beiden Kaiseradler-Geschwistervögel wurden währenddessen in Haringsee gepflegt und in der Veterinärmedizinischen Universität Wien behandelt. In den kommenden Wochen werden beide Vögel in das Adlerzentrum Sasközpont in Jászberény (Ungarn) gebracht. „Einer der Kaiseradler wird aufgrund seiner Verletzungen leider nie mehr fliegen können und dadurch zum Dauerpflegling werden. Der andere aber ist aber soweit genesen, dass er demnächst ebenso in die Freiheit entlassen werden kann", so Schmidt.

Links: