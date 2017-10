Nächster Baustart für Landesausstellung 2019

Für die Landesausstellung 2019 in Wiener Neustadt werden das Stadtmuseum sowie die Ausstellungskirche St. Peter an der Sperr neu gestaltet. Am Mittwoch erfolgte dafür der offizielle Baustart.

Die Vorbereitungen für die nächste Landesausstellung 2019 in Wiener Neustadt laufen auf Hochtouren. Bereits Ende Juli fand der Spatenstich für das „Herzstück“ der nächsten Schau statt, für die Kasematten und die „Neue Galerie“ - mehr dazu in Spatenstich für Landesausstellung 2019 (noe.ORF.at; 26.7.2017). Am Mittwoch erfolgten Spatenstich und Baustart für den Umbau des Stadtmuseums.

Mobilität und Zeitgeschichte stehen im Fokus

Im Fokus der Niederösterreichischen Landesausstellung 2019 stehen die Themen Mobilität, die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft der Stadt Wiener Neustadt in Beziehung zur Weltgeschichte. Insbesondere dessen Rolle ab der Habsburgerzeit bis ins Heute und darüber hinaus. St. Peter an der Sperr und die Kasematten bilden die beiden zentralen Ausstellungsstandorte und werden revitalisiert.

Der Ausstellungsstandort St. Peter an der Sperr beherbergte bisher das Stadtmuseum. Das ehemalige Kloster der Dominikanerinnen mit seiner Klosterkirche wird im Rahmen der Landesausstellung modernisiert und um neue Räume erweitert. Im Fokus steht hier der Kosmos der Stadt Wiener Neustadt, erzählt wird einerseits dessen historische Bedeutung im Spiegel der Weltgeschichte und andererseits die Aufgabe der Stadt der Zukunft.

Touristische Belebung für Stadt und Land

Am Mittwoch erfolgte der offizielle Baustart durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP). Die Landesregierung habe den Beschluss gefasst, dass "25 Millionen Euro in die Landesausstellung in Wiener Neustadt investiert werden sollen“, sagte die Landeshauptfrau. Die Landesausstellung löse nicht nur in der Stadt eine große Begeisterung aus, sondern auch in der gesamten Region, so Mikl-Leitner. Stadt und Region würden touristisch belebt werden und von der Ausstellung profitieren, sagte sie.

"Mit dem Spatenstich für die Kasematten, dem Herz der Landesausstellung 2019, haben wir vor wenigen Wochen den ersten großen Schritt gesetzt“, sagte Bürgermeister Schneeberger. Das Stadtmuseum könne als Lunge bezeichnet werden, würden diese Räumlichkeiten doch seit Jahren den Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne und damit Luft zum Atmen geben, so Schneeberger. Ab nun gehe es „Schlag auf Schlag“ in der Stadt und in der Region mit den Vorbereitungen für die Landesausstellung 2019, hob er hervor.

