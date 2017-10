Gasaustritt: Wohnungen und Firmen evakuiert

Wegen eines Gaslecks haben am Donnerstag in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) 36 Wohnungen und mehrere Firmengebäude evakuiert werden müssen. Laut Feuerwehr wurde bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt.

Zu Mittag bemerkten Bauarbeiter den Gasgeruch und stellten fest, dass bei Baggerarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden ist. Sie alarmierten die Feuerwehr, die den Bereich sofort absperrte: „36 Wohnungen, drei Produktionshallen und ein Bürogebäude sind evakuiert worden. Vorübergehend war auch die B21 gesperrt“, so Einsatzleiter Christian Grabenweger von der zuständigen Betriebsfeuerwehr gegenüber noe.ORF.at.

zurück von weiter

Beschädigung bei Arbeiten für Hallenneubau

Die beschädigte Hochdruckgasleitung wurde vom Netz genommen, Feuerwehr und EVN führten am frühen Donnerstagnachmittag Messungen durch. „Wird in den betroffenen Häusern und Firmengebäuden kein Gas mehr festgestellt, dürfen die 75 Menschen, die in Sicherheit gebracht worden sind, gegen 14.00 Uhr zurück in ihre Wohnungen bzw. Büros“, so Grabenweger. Die EVN rechnet damit, dass die Hochdruckgasleitung in den nächsten Stunden wieder befüllt werden kann.

Durch die Beschädigung bei Arbeiten für einen Hallenneubau war Gas mit einem Druck von mehr als 30 bar herausgeschossen, sagte Feuerwehrsprecher Franz Resperger gegenüber der APA. Es seien auch einige Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Drei Feuerwehren mit fünf Fahrzeugen, die Polizei sowie Mitarbeiter der EVN standen im Einsatz, um das Leck zu beheben. Verletzt wurde nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos Lilienfeld niemand.