Moderne neue Ausbildung für 280 Polizisten

In St. Pölten ist am Donnerstag das neue Bildungszentrum der Sicherheitsakademie eröffnet worden. In dem neuen Zentrum können bis zu 280 Polizistinnen und Polizisten nach modernsten Erkenntnissen ausgebildet werden.

In der neuen Polizeischule am Europaplatz werden acht Lehrgänge mit insgesamt 280 Plätzen angeboten. Das Bildungszentrum mit 24 Lehrenden ist der elfte Standort in Österreich und - neben Traiskirchen (Bezirk Baden) und Ybbs (Bezirk Melk) - der dritte in Niederösterreich. Der Unterricht in St. Pölten hat bereits im September begonnen.

Von den österreichweit 2.800 ständig in Ausbildung befindlichen Polizistinnen und Polizisten werden 280 in St. Pölten unterrichtet, betreut werden die aktuell acht Lehrgänge im Bildungszentrum der Sicherheitsakademie von 24 Lehrenden.

ORF

Mikl-Leitner: „Mehr Polizisten für Niederösterreich“

Mit dem Bildungszentrum gebe man ein „klares Bekenntnis zu Aus- und Weiterbildung“, sagte Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) bei der offiziellen Eröffnung. Durch Herausforderungen, wie etwa Cyberkriminalität und Social Media, habe sich das Ausbildungs- und Anforderungsprofil für Polizisten innerhalb kürzester Zeit geändert. Das österreichische Ausbildungskonzept sei „sehr nah an der Praxis“.

Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wird durch das neue Zentrum vor allem ein „Mehr“ an Sicherheit für die Bevölkerung ermöglicht. „Hier wird Ausbildung auf höchstem fachlich-sachlichem Niveau geleistet, bei der auch die Herzensbildung nicht zu kurz kommt. Denn neben der besten Ausbildung und der besten Ausstattung braucht es auch starke Persönlichkeiten, die ein klares Ja zur Verantwortung sagen“, erklärte sie. Mikl-Leitner wies auch darauf hin, dass das vor dem Sommer geschnürte große Sicherheitspaket 1.150 Neuaufnahmen bei der Polizei in Niederösterreich bis zum Jahr 2020 bringe.

Link: