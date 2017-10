Seltene und neue Einblicke am Flughafen

Die Besucherwelt auf dem Flughafen in Schwechat ist um eine Attraktion reicher. Neben der Airport-Tour und der Terrasse auf dem Dach von Terminal 3 gibt es seit Donnerstag auch einen multimedialen Erlebnisraum mit seltenen Einblicken.

In dem Erlebnisraum, der sich ebenfalls im Terminal 3 am Flughafen Schwechat befindet, sind vier Pavillons eingerichtet. Sie zeigen unter anderem den Flugzeug-Start und die -Landung aus Pilotensicht in einem nachgebauten Cockpit sowie den Weg eines als Gepäckstück aufgegebenen Koffers. Zudem ist in den Pavillons der Flughafen vom Tower aus zu sehen. Die vierte Station präsentiert das rege Treiben und Geschehen am Airport, das auch nachts stattfindet.

ORF

Es dürfe „gestaunt“ werden, sagte Kinderbuchautor Thomas Brezina, der kreative Kopf hinter dem Projekt, am Donnerstag bei der Eröffnung. „Mein Zugang ist immer, dass ich mich frage, was begeistert mich und wie kann ich es erklären, dass ich es selber verstehe“, erklärte er seine Herangehensweise. „Hier am Flughafen war es dann so, dass ich mir alles zeigen und mich überall herumführen habe lassen. Daraus sind die Ideen gewachsen.“

100.000 Besucher blicken hinter die Kulissen

Zwei Jahre lang arbeitete Brezina mit seinem Team am Erlebnisraum. Die Umsetzung sei für den Kinder- und Jugend- sowie Drehbuchautor, Fernsehmoderator und Produzent ein „großes und schönes Abenteuer“ gewesen. Die Besucher sollen staunen, was sich so alles auf einem Flughafen abspielt. Auf mehr als 600 Quadratmetern wird die Welt des Fliegens aus verschiedenen Perspektiven vermittelt.

Der Einblick Cockpit eines Jets Die Besucherwelt gibt viele, beeindruckende Einblicke in das Geschehen am Flughafen und lässt vieles hautnah erleben

Der multimediale Erlebnisraum soll nicht nur Kinder, sondern „von zwei bis 99 jede Altersgruppe“ ansprechen, sagte Flughafen-Vorstandsdirektor Günther Ofner. Er verwies auf 100.000 Besucher jährlich, die hinter die Kulissen blicken wollten. Mit der Erweiterung sollen die Zahlen laut Ofner weiter steigen. „Für uns ist damit auch eine Informationsaufgabe erfüllt, weil wir wissen, dass es wichtig ist, dass die Menschen besser verstehen, wie das komplizierte Räderwerk Flughafen funktioniert“, so Ofner. Für die Erweiterung der Besucherwelt investierte der Flughafen insgesamt 2,5 Millionen Euro.

