EVN überlegt Schulungen für Baufirmen

Die Reparaturarbeiten nach dem Gasaustritt am Donnerstag in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) sind beendet. Bei Baggerarbeiten war eine Gasleitung beschädigt worden. Die EVN denkt nun über Schulungen für Baufirmen nach.

Grundsätzlich muss sich jeder, der Grabungen vornimmt, darüber informieren, wo in der Erde Kabel und Gasleitungen verlaufen. Baufirmen bekommen dazu vom jeweiligen Netzbetreiber bzw. von den Gemeinden genaue Pläne. Dennoch enstehen die meisten Schäden an Gasleitungen durch Bauarbeiten.

Die EVN überlegt nun, ob spezielle, zusätzliche Schulungen für Baufirmen sinnvoll sind, um Vorfälle wie am Donnerstag in St. Aegyd am Neuwalde künftig zu verhindern, sagte am Freitag EVN-Sprecher Stefan Zach gegenüber noe.ORF.at. 36 Wohnungen und mehrere Firmengebäude mussten evakuiert werden, weil bei Baggerarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden war - mehr dazu in Gasaustritt: Wohnungen und Firmen evakuiert (noe.ORF.at; 5.10.2017).

Neue Messungen am Montag

Am späten Abend war der Schaden repariert, die Leitung konnte wieder befüllt werden. Die Bewohner und Mitarbeiter konnten bereits am Nachmittag wieder in die Gebäude zurückkehren. Am Montag werden noch einmal Messungen durchgeführt, danach wird der Graben wieder zugeschüttet.