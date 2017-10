Jeder fünfte AUA-Flugtechniklehrling ist weiblich

Die Lehrwerkstätte der Austrian Airlines am Flughafen Schwechat (Bezirk Bruck/Leitha) zählt derzeit 1.000 Techniker und 150 Lehrlinge. Pro Jahr kommen zwölf bis 16 Lehrlinge dazu, bereits 20 Prozent davon sind weiblich.

Die Ausbildung zum Luftfahrzeugtechniker schließt seit 2016 als einziger Lehrberuf österreichweit mit einer internationalen Zertifizierung ab. Das bedeutet, dass Absolventen der Lehrwerkstätte europaweit als Luftfahrzeugtechniker arbeiten dürfen. „Nach der Ausbildung in Schwechat erhalten unsere Mädchen und Jungen eine Lizenz, von Albanien bis Zypern an 300 Tonnen schweren Flugzeugen zu schrauben“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Austrian Airlines, Kay Kratky, am Freitag bei der Festveranstaltung zum 20-Jahr-Jubiläum der Lehrwerkstätte der Austrian Airlines.

Austrian Airlines

Er wies auch darauf hin, dass in Vergangenheit sukzessive darauf gesetzt wurde, Technik für Mädchen attraktiver zu machen. „Vor zehn Jahren waren Mädchen bei uns in der technischen Ausbildung eher eine Ausnahmeerscheinung. Dass heute eine von fünf Lehrlingen weiblich ist, zeigt, dass wir die richtigen Weichen gestellt haben“, sagte Kratky.

Derzeit befinden sich 51 Lehrlinge in der Ausbildung. Im Dezember startet die Bewerbúngsfrist für 2018. Der Ausbildungsweg „Luftfahrzeugtechniker“ dauert 3,5 Jahre und beinhaltet praxisorientiertes Arbeiten in den eigenen Werkstätten des Unternehmens (z. B. Lackiererei, Kunststoffwerkstätte, Spenglerei etc.) und in der Flugzeugwartung sowie eine theoretische Ausbildung in der Berufsschule. Zusätzlich können Lehrlinge weiterbildende interne und externe Fachseminare besuchen.

