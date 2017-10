Wohnungsbrand forderte Feuerwehren

In Pottschach (Bezirk Neunkirchen) ist in der Nacht auf Samstag ein Brand in einer Wohnung im Obergeschoß eines Miethauses ausgebrochen. Durch den stürmischen Wind breitete sich das Feuer auch auf den Dachstuhl aus.

Gegen 2.00 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits die Flammen aus dem Fenster einer Wohnung im Obergeschoß des Miethauses in Pottschach, einer Katastralgemeinde von Ternitz (Bezirk Neunkirchen). Durch den stürmischen Wind breitete sich das Feuer rasch aus und griff auf den Dachstuhl über.

Die Feuerwehr musste mehrere Atemschutztrupps und einen Hubsteiger einsetzen, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Zahlreiche Glutnester machten auch die Nachlöscharbeiten schwierig. Um 3.15 Uhr konnte schließlich Brand Aus gegeben werden.

Besitzer konnte sich ins Freie retten

Der Dachstuhl wurde durch das Feuer schwer beschädigt, die Wohnung komplett zerstört. Der Besitzer konnte sich rechtzeitig ins Freie retten, wurde aber wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Laut Feuerwehr war zur Zeit des Brandes nur diese eine Wohnung bewohnt. Die Brandursache ist noch unbekannt und wird nun von der Polizei ermittelt.