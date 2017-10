Nächtliche Klettertour: Frau 40 Meter abgestürzt

Eine 39-jährige Frau ist am Freitag bei einer nächtlichen Klettertour auf der Hohen Wand (Bezirk Neunkirchen) 40 Meter abgestürzt und schwer verletzt worden. Ihr Begleiter blieb unverletzt.

Die Frau und ihr 43-jähriger Begleiter wollten laut Polizei kurz nach 22.30 Uhr in den „Wildenauersteig“ zusteigen, als das Unglück passierte. Um auf dem weglosen Gelände das Gleichgewicht zu halten, hielt sich die Bergsteigerin an einem Felsvorsprung an. Der Fels löste sich jedoch, und die 39-Jährige stürzte 40 Meter in die Tiefe.

Ihr Begleiter alarmierte die Bergrettung, die gemeinsam mit einem Notarzt die Bergung durchführte. Die Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus Wiener Neustadt auf die Intensivstation gebracht.

