Probealarm: Sieben Sirenen sind ausgefallen

Österreichweit haben am Samstag beim alljährlichen Zivilschutz-Probealarm mehr als 8.000 Sirenen geheult. In Niederösterreich ist es bei vier Sirenen zu Teilausfällen gekommen - drei sind komplett ausgefallen.

Wie jeden ersten Samstag im Oktober wurde auch in diesem Jahr der bundesweite Zivilschutz-Probealarm durchgeführt. Zwischen 12.00 und 12.45 Uhr heulten in ganz Österreich 8.229 Sirenen - in Niederösterreich waren es 2.450.

Vier Teilausfälle und drei Komplettausfälle

45 Minuten lang wurde dabei die Funktionsfähigkeit der Sirenen getestet, wobei es landesweit zu vier Teilausfällen kam. Im Bezirk Gmünd fiel eine, im Bezirk Tulln fielen drei Sirenen komplett aus. Nach den ersten Auswertungen der Landeswarnzentrale Niederösterreich funktionierten somit 99,71 Prozent der Sirenen einwandfrei. Bundesweit waren es laut Innenministerium 99,66 Prozent.

„Wir haben ein gut ausgebautes Warn- und Alarmierungssystem, das ständig vom Landesfeuerwehrverband gewartet wird. Niederösterreichs Sirenen haben den Härtetest bestanden und stehen bereit, die Bevölkerung im Notfall rechtzeitig zu warnen“, sagte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) zur erfolgreichen Bilanz in Niederösterreich.

Behebung der Störungen in den nächsten Tagen

In der kommenden Woche wird die Funktionswerkstätte des Niederösterreichischen Feuerwehrverbandes bei den defekten Sirenen eine Störungsbehebung durchführen und die Systeme warten. Der jährliche Probealarm dient aber nicht nur der Überprüfung der technischen Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems, sondern soll die Bevölkerung auch mit den Signalen und ihrer Bedeutung vertraut machen - mehr dazu in Sirenen heulen im ganzen Land zur Probe (noe.ORF.at; 7.10.2017).

Die anderen Bundesländerergebnisse im Detail: Oberösterreich (100 Prozent, alle 1.430 Sirenen funktionierten), Tirol (99,79 Prozent, zwei Ausfälle bei 963 Sirenen), Salzburg (99,60 Prozent, zwei Ausfälle bei 497 Sirenen), Vorarlberg (99,55 Prozent, ein Ausfall bei 220 Sirenen), Steiermark (99,54 Prozent, sechs Ausfälle bei 1.300 Sirenen), Kärnten (99,31 Prozent, sechs Ausfälle bei 864 Sirenen), Burgenland (99,08 Prozent, drei Ausfälle bei 325 Sirenen), Wien (97,22 Prozent, fünf Ausfälle bei 180 Sirenen).

