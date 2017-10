Lilienfelder Dach auf slowakischem Schloss

Der Dacherzeuger Prefa aus Marktl (Bezirk Lilienfeld) hat einen speziellen Auftrag durchgeführt. Das Unternehmen hat in der Ostslowakei das Renaissanceschloss Hummené neu eingedeckt, das als Wahrzeichen für die gesamte Region gilt.

Im Zuge der Generalsanierung deckte das niederösterreichische Unternehmen Prefa das Dach des Renaissanceschlosses Hummené in der Ostslowakei in der Provinz Breslau neu ein. Insgesamt wurde eine Dachfläche von 4.500 Quadratmetern mit 54.000 Stück Dachrauten gedeckt. Der Großteil der Arbeiten musste händisch erledigt werden.

Die Aluminium Dachdeckung der Firma Prefa ist der ursprünglichen Schindeldeckung des historischen Schlosses nachempfunden. Außerdem hatte die Anthrazit-Farbe des Daches für die slowakische Architektin Miroslava Kasanicová nicht nur optische, sondern auch historische Gründe.

Material des Dachs erinnert an die Geschichte

Das Aluminiumdach erinnere an die alten Eisenelemente am Schloss, wie etwa die Wasserrinnen, das Schlosstor und an eine ehemals vorhandene Zugbrücke, so die Architektin. Außerdem wurde diese spezielle Dachdeckung gewählt, da der Dachstuhl kein großes Gewicht tragen kann.

Das slowakische Schloss mit Lilienfelder Dach war ursprünglich eine mittelalterliche Wasserburg, aus dem 1610 ein Renaissanceschloss entstand. Ende des 19. Jahrhunderts wurde es nach französischem Vorbild innen und außen barockisiert. Doch 1946 brannte das Schloss fast völlig aus. In den frühen sechziger Jahren wurde das Schloss neu aufgebaut.

Heute beherbergt das Schloss das Vihorlatské Museum, das Einblick in die Geschichte der Region Horný Zemplín gibt und wertvolle Objekte wie Möbel, Waffen und Kleidung ausstellt. Im Schlossgarten wurde ein Freilichtmuseum der Volksarchitektur eingerichtet.

Prefa produziert in Österreich und Deutschland

Der niederösterreichische Dacherzeuger Prefa, der nun auch das Dach des slowakischen Schlosses Hummené neu gemacht hat, ist Teil der Unternehmensgruppe des Industriellen Cornelius Grupp. Diese beschäftigt weltweit mehr als 6.000 Mitarbeiter in über 30 Produktionsstandorten. Bereits seit 70 Jahren werden die Dach- und Fassadensysteme aus Aluminium entwickelt. Die Produktion erfolgt ausschließlich in Österreich und Deutschland.