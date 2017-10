Hungrige Bären auf der Suche nach Nüssen

Im Bärenwald Arbesbach (Bezirk Zwettl) sind die sieben Bären derzeit dabei, sich den Winterspeck für die kalten Monate anzufressen. Während im Winter fast gar kein Futter benötigt wird, wird jetzt dringend um Nüsse gebeten.

Mehrere Monate dauert die Winterruhe der Bären, während der sie in ihren Höhlen liegen und kaum wach sind. Auch wenn Bären keinen echten Winterschlaf halten, ist es wichtig, dass sie sich schon jetzt eine dicke Speckschicht anfressen um für die Winterruhe gerüstet zu sein. „Nüsse sind im Moment besonders wichtig für unsere Schützlinge“, erzählt Betriebsleiterin Sigrid Zederbauer von VIER PFOTEN. „Wir sind daher dankbar für jedes Säckchen.“ Spender erhalten übrigens zum Dank einen Bärenwald-Kalender für das kommende Jahr.

Während der Winterruhe fressen Bären kaum. Sie verbringen die kalten Monate in Höhlen, die Körperfunktionen laufen auf Sparflamme, die Tiere zehren sie von den angefutterten Fettreserven. Auch die ehemaligen Zirkus- und Käfigbären in Arbesbach haben gelernt, dass Nüsse Fettspender sind. „Auch wenn unsere Bären sehr artfremd aufgewachsen sind, entwickeln sie mehr und mehr ihr natürliches Verhalten", so Zederbauer.

Auch große Bärentatzen knacken Nüsse problemlos

Beim Knacken der Nüsse entwickeln die nur scheinbar tollpatschigen Tiere übrigens eine beeindruckende Geschicklichkeit. „Keine Nuss ist ihnen zu hart, jedes noch so kleine Bröserl wird von den Tatzen aus der Schale gekratzt“, so Zederbauer. Fällt doch etwas zu Boden, sind Krähen, Eichkätzchen, Eichelhäher rasch zur Stelle und naschen mit.

Bärenwald Arbesbach Noch geöffnet bis 2. November 2017. Adresse: Schönfeld 18, 3925 Arbesbach. Tel: 02813/7604 Führungen: Mi, Fr 15.00 Uhr, Sa 16.00 Uhr, So 10.30 Uhr

Damit der Winterspeck auch wirklich dick ist, bekommt jeder der sieben Bären derzeit 12 bis 15 Kilo Futter pro Tag, diese Ration muss jetzt aber noch einmal deutlich erhöht werden, so die Tierexpertin. Wer noch Reste aus dem Nikolaussackerl des Vorjahres hat, kann auch diese gerne vorbeibringen. Die Bären fressen auch etwas ältere Nüsse noch gern.

