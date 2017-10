Hanfmesse: 47 Drogenlenker angehalten

Bei einer Schwerpunktaktion im Zuge der Hanfmesse in der Eventpyramide in Vösendorf (Bezirk Mödling) hat die Polizei am Wochenende 45 Führerscheine abgenommen. 47 Drogenlenker wurden angehalten und überprüft.

Die Polizisten wollten mit den Kontrollen Autofahrerinnen und Autofahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ausfindig machen, heißt es von der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Zahlreiche Polizeistreifen, zwei Polizeiärzte und auch Suchtmittelspürhunde waren in Vösendorf im Einsatz.

71 Personen wegen Suchtgiftbesitz angezeigt

47 Drogenlenker wurden angehalten, 45 Lenkern wurde der Führerschein abgenommen, so die Bilanz. Insgesamt sind 71 Personen wegen Suchtgift-Besitz bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt worden

Seitens des Veranstalters heißt es, dass bei der Messe keine Drogen verkauft wurden. Es würde um Hanf in der Medizin, Kosmetik, Ernährung oder auch um Hanf als Dämmmaterial gehen. Die Anzeigen haben laut Veranstalter nichts mit der Messe zu tun.

Kontrollen bei Konzerten oder anderen Veranstaltungen würden die gleichen Ergebnisse bringen. Auch bei der Polizei heißt es, dass derartige Kontrollen regelmäßig und flächendeckend durchgeführt werden, die Hanfmesse sei jedoch ein Anlass gewesen.