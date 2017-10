Versuchte Entführung in Altlichtenwarth

Zwei Buben im Alter von acht Jahren sind am Donnerstag knapp einer Entführung in Altlichtenwarth (Bezirk Mistelbach) entgangen. Nach Angaben der Polizei versuchte ein unbekannter Mann, die Kinder in ein Auto zu zerren.

Die beiden Buben wurden gegen 7.30 Uhr direkt im Ortsgebiet angesprochen, berichtete die Polizei. Der unbekannte Mann soll sie zunächst aufgefordert haben, in sein Fahrzeug einzusteigen. Die beiden Buben ignorierten die Aufforderung und gingen weiter zu einer Bushaltstelle.

Landespolizeidirektion

Der Mann dürfte ihnen daraufhin nachgefahren sein. Er stieg aus dem Fahrzeug aus und soll einen der Buben am Arm gepackt haben. Der Achtjährige wehrte sich jedoch, es gelang ihm, sich loszureißen. Die beiden Buben liefen in ihre Schule und vertrauten sich einem Lehrer an, der die Polizei verständigte.

Polizei bittet um Hinweise

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief ergebnislos. Der Mann soll ca. 180 cm groß sein. Er trug kurze braune Haaren und eine Brille. Der Unbekannte dürfte die beiden Buben zunächst in einer Fremdsprache, vermutlich Englisch, angesprochen haben und anschließend fließend Deutsch gesprochen haben. Er war mit einem grauen Pkw, vermutlich einem SUV, mit schwarzer Motorhaube und Wiener Kennzeichen unterwegs. Um Hinweise an die Polizeiinspektion Bernhardsthal unter Telefonnummer 059133-3261 wird ersucht.