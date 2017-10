Eschensterben: 4.000 Bäume geschlägert

Wegen des Eschentriebsterbens in den Augebieten entlang der Donau mussten in den vergangenen Wochen in Tulln etwa 4.000 Eschen geschlägert werden. Bei einem „Baumpflanzfest“ am Sonntag wurden 100 andere Baumsorten gesetzt.

Mitte August musste der Wasserpark bei Tulln für Besucher gesperrt werden. Zunächst war man von 2.200 Eschen ausgegangen, die gefällt werden müssen. Weil nicht alle im Baumkataster registriert gewesen seien, erhöhte sich diese Zahl auf knapp 3.000 im Wasserpark, hieß es am Montag von der Garten Tulln. Insgesamt wurden südlich der Donau 4.000 Eschen gerodet.

„Das Eschentriebsterben ist eine ökologische Katastrophe, es führte zu einem kahlen Erscheinungsbild in der Tullner Au und nicht zuletzt zu einem finanziellen Schaden“, sagte Landesrat Karl Wilfing (ÖVP) bei der Baumpflanzaktion am Sonntag.

APA/Birgit Egartner

Eiche, Schwarzpappel und Walnussbaum gepflanzt

Mit einer standortgerechten, artenreichen Bepflanzung soll einer Wiederholung einer flächendeckenden Rodung in Zukunft vorgebeugt werden. Bei der Auswahl von Stieleiche, Schwarzpappel, Walnussbaum und anderen Arten wurde laut dem Landespressedienst auf Vielfalt größter Wert gelegt.

„Seitens der Stadt Tulln wollen wir den Tullnerinnen und Tullnern, aber auch den erholungssuchenden Gästen schnellstmöglich wieder eine grüne und ökologische wertvolle Freizeitzone bieten“, sagte Bürgermeister Peter Eisenschenk (ÖVP). Die Neuaufforstung im Wasserpark erfolgt in Zusammenarbeit der Stadtgemeinde, der Garten Tulln und den Experten der Aktion „Natur im Garten“. Der Stadt ist durch das Eschensterben nach Angaben vom vergangenen Freitag bisher ein Schaden von etwa 260.000 Euro entstanden.

