Feuerwehr-Großeinsatz in Sommerein

In Sommerein am Leithagebirge (Bezirk Bruck an der Leitha) musste die Feuerwehr in der Nacht zu einem Dachstuhlbrand ausrücken. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden, das Haus wurde komplett zerstört.

Kurz nach zwei Uhr in der Früh wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zum Dachstuhlbrand in Sommerein alarmiert. Die Einwohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, verletzt wurden durch das Feuer niemand. Nach Angaben der Feuerwehr dürfte eine Zwischendecke des Hauses gebrannt haben, das Feuer soll sich dann rasch auf das Dach ausgebreitet haben.

Etwa 125 Feuerwehrleute waren im Einsatz, sie verhinderten, dass sich die Flammen auf benachbarte Gebäude ausbreiteten. Das betroffene Haus brannte komplett aus. Kurz nach fünf Uhr in der Früh wurden die Löscharbeiten beendet. Die Brandursache steht noch nicht fest und auch wo das Feuer ausbrach, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

