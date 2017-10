„Allahu Akbar“-Graffiti: Polizei bittet um Hinweise

Vorerst unbekannte Täter haben am Wochenende in Ybbs (Bezirk Melk) an mehreren Orten Graffitis mit Schriftzügen wie „Allahu Akbar“ („Gott ist groß“) und „Bomb the Church“ angebracht. Die Polizei ersucht um Hinweise.

Mit schwarzem Lackspray wurden zwei öffentliche Durchgänge - einer davon bei der Kirche, einer bei der Polizeischule - eine öffentliche Skateranlage, der Donauhochwasserschutz und ein Wartehaus am Busbahnhof besprüht, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag. Zu lesen war jeweils „Allahu Akbar“, zum Teil auch „Bomb the church“ oder „Bomb the kids“.

LPD NÖ

Die Sachbeschädigungen wurden im Zeitraum von Freitag um 18.00 Uhr bis Montag um 7.00 Uhr verübt. Die Höhe der Schadenssumme war vorerst nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Ybbs an der Donau (Tel. 059133-3145) erbeten.