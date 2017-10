Verhandlung über Wiederaufnahme im Fall Kührer

Vier Jahre nach seiner Verurteilung kommt im Landesgericht Korneuburg der Mörder von Julia Kührer wieder zu Wort. Sein Verteidiger hat die Wiederaufnahme des Strafverfahrens beantragt, worüber heute verhandelt wird.

Verteidiger Wolfgang Blaschitz will beweisen, dass Michael K. zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Der Wiener wurde 2013 wegen Mordes an Julia Kührer zu 20 Jahren Haft verurteilt. Zeugen, die sich seit dem Prozess zu Wort gemeldet haben, sollen ihn heute entlasten, sagt Blaschitz gegenüber noe.ORF.at: „Die Zeugen sagen unisono, dass Julia Kührer eines Drogentodes gestorben ist, der mit meinem Mandanten in keinem Zusammenhang steht.“

„Drogen mit Ex-Freund konsumiert“

Laut Blaschitz hätte die damals 16-jährige Schülerin die Drogen im Beisein ihres Ex-Freundes konsumiert. „Die neuen Erkenntnisse sind, dass der Ex-Freund zu den Zeugen gesagt hat, dass Julia Kührer im Rahmen des gemeinsamen Drogenkonsums umgekommen ist.“ Auch der Ex-Freund soll am Mittwoch zu Wort kommen.

Die Verhandlung im Landesgericht Korneuburg ist bis 12.00 Uhr anberaumt und findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dass heute bereits über die Wiederaufnahme des Verfahrens entschieden wird, ist aber unwahrscheinlich, da der Richter-Senat seine Entscheidung üblicherweise schriftlich bekannt gibt. Außerdem will Blaschitz in den nächsten Wochen noch Gutachten vorlegen, die er bei Experten in Deutschland in Auftrag gegeben hat.

Blaschitz hatte die Wiederaufnahme im Frühjahr beantragt. Er und sein Mandant hoffen, dass dem Antrag Folge geleistet wird: „Wir haben in diesem Antrag diverse Zeugen namhaft gemacht, die neue Tatsachen von sich gegeben haben, die es wahrscheinlich erscheinen lassen, dass die Geschworenen damals anders entschieden hätten.“

Wesentliche juristische Fragen offen

Mit der für Mittwoch anberaumten Verhandlung beschäftigt der Fall Kührer diverse Behörden seit mehr als zehn Jahren. Die Schülerin verschwand 2006 auf dem Heimweg von der Schule. Erst fünf Jahre später wurde ihre verbrannte Leiche in einem Erdkeller auf dem Anwesen von Michael K. gefunden.

Beim Prozess im Jahr 2013 blieben wesentliche Fragen ungeklärt, etwa wann und wie Julia Kührer starb. Ein Unfall konnte nicht ausgeschlossen werden, dennoch wurde K. wegen Mordes verurteilt: „Mein Mandant hat immer gesagt, dass er mit dem Ableben von Julia Kührer nichts zu tun hat und davon ist er nicht einen Millimeter abgewichen“, sagt sein Verteidiger.

Gernot Rohrhofer, noe.ORF.at

