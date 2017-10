Passagier-Plus am Flughafen Schwechat

Das Passagieraufkommen am Flughafen Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) hat seit Jahresbeginn um 5,7 Prozent zugenommen. Etwa 18,7 Millionen Passagiere waren von Jänner bis September am Flughafen.

Betrachtet man die gesamte Flughafen Wien-Gruppe inklusive des Flughafens Malta und Kosice gab es alleine im September ein Passagier-Plus von sechs Prozent. Das bedeutet, dass mehr als drei Millionen Reisende auf den Flughäfen unterwegs waren. Von Jänner bis September nahm das Passagieraufkommen der Gruppe sogar um mehr als acht Prozent zu, auf 23,7 Millionen Reisende.

Am Standort in Schwechat gab es im heurigen September 3,3 Prozent mehr Passagiere als im September des Vorjahres. Die Anzahl der Lokalpassagiere nahm um 2,1 Prozent, die Anzahl der Transferpassagiere um 6,3 Prozent zu.

Seit Jahresbeginn weniger Flugbewegungen

Auch bei der Luftfracht gab es einen Zuwachs am Flughafen Wien in Schwechat. Die Zahl wurde um 1,6 Prozent auf 212.246 Tonnen gesteigert. Die Flugbewegungen nahmen in der Diskussion rund um die dritte Piste hingegen ab - um etwa ein Prozent. Seit Jänner gab es 170.280 Flugbewegungen.

Am höchsten stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im September nach Afrika, nämlich um fast 50 Prozent. Nach Osteuropa stieg es um 8,5 Prozent an. Westeuropa verzeichnete ein Plus von 2,4 Prozent. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten stieg im September um 8,5 Prozent an, jenes in den Nahen und Mittleren Osten sank hingegen um fast acht Prozent.

Links: