Bezirk Mistelbach: Jeder Zwölfte zu schnell

Bei Radarkontrollen im Bezirk Mistelbach war fast jeder Zwölfte zu schnell unterwegs. 12.814 Fahrzeuge wurden am vorigen Freitag von 9.00 bis 19.00 Uhr gemessen und dabei 1.017 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt.

Es handle sich um einen „im Verhältnis hohen Wert“, der zeige, dass man an der richtigen Stelle ansetze, sagte der Leiter der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich, Ferdinand Zuser.

„Geblitzt“ wurde mit sieben mobilen Radargeräten - davon fünf in Fahrzeugen und zwei Boxen - auf Straßenabschnitten mit Unfallhäufungspunkten. Anlass waren schwere und tödliche Crashs in der Region, in den Bezirken Gänserndorf und Mistelbach habe es im Vorjahr die meisten Verkehrstoten im Bundesland gegeben. Nun finden regelmäßige Schwerpunktaktionen mit Radarmessungen statt.

Links: