Uni für Senioren startet 2018 in Krems

Die Senioren-Uni an der IMC Fachhochschule Krems wird fortgesetzt. Nach 2012 und 2014 startet im März 2018 ein neuer Lehrgang für die Generation 55+. Die Weiterbildungsmöglichkeit steht unter dem Motto „Ehrenamtliches Engagement“.

421.000 Personen, die älter als 60 Jahre sind, leben derzeit in Niederösterreich. Im Jahr 2050 wird etwa ein Drittel der niederösterreichischen Bevölkerung über 65 Jahre alt sein. Weil die psychische Gesundheit im Alter eine wichtige Rolle spielt, bietet das Land Niederösterreich Initiativen zur Fortbildung der Generation 55+. Eine davon ist die Senioren-Universität in Kooperation mit der IMC Fachhochschule Krems.

„Ehrenamtliches Engagement“ im Fokus

Nach den ersten beiden Lehrgängen 2012 und 2014 wird das Projekt nun fortgesetzt. Im März 2018 startet ein neuer viersemestriger Lehrgang am Campus Krems. Ziel der Weiterbildung sei die Förderung des ehrenamtlichen Engagements, hieß es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Auf die 30 Kursteilnehmer wartet ein Lehrplan, der in acht verschiedene Module aufgeteilt ist. Diese beschäftigen sich mit den Themen Gesundheit, Sport, Digitalisierung, Wirtschaft, Recht und Persönlichkeitsentwicklung.

Am Ende des Lehrgangs müssen sich die Studierenden ein ehrenamtliches Projekt überlegen, das sie möglicherweise in ihrer Heimatgemeinde in die Praxis umsetzen. „Durch aktives Engagement, Freiwilligenarbeit und Bildung bleiben die Seniorinnen und Senioren mittendrin im Leben. Außerdem ist Weiterbildung die beste Voraussetzung, um psychischen Krankheiten wie Demenz vorzubeugen“, sagte Bildungslandesrätin Barbara Schwarz (ÖVP).

Campus Krems als Ort der Generationen

Erstmals können heuer auch Absolventen aus den ersten beiden Lehrgängen von 2012 und 2014 an ausgewählten Modulen teilnehmen. Einerseits soll so ein intensiver Austausch zwischen Alumni und Studierenden stattfinden, andererseits können Absolventen ihr Wissen wieder auffrischen.

Auch mit den jüngeren Studenten der IMC Fachhochschule Krems sollen sich die Senioren vernetzen. „Jeder kann voneinander lernen. Die IMC-Studierenden können etwa bei IT-Fragen helfen. Im Gegenzug bringen die Senioren Erfahrung mit“, so Ulrike Prommer, Geschäftsführerin der IMC Fachhochschule Krems.

Ein Semester an der Senioren-Uni kostet 360 Euro. Die Module werden in den Räumlichkeiten der IMC Fachhochschule Krems abgehalten. Nach der Absolvierung aller Module findet eine feierliche Zertifikatsübergabe statt, bei der die Teilnehmer mit dem Titel „Senior Expert“ ausgezeichnet werden.

