„Bedenklicher Todesfall“ in Neunkirchen

Das Landeskriminalamt ermittelt derzeit in Neunkirchen, wegen eines „bedenklichen Todesfalls“, wie es von der Landespolizeidirektion Niederösterreich heißt. Eine 70-jährige Frau ist tot gefunden worden.

Die 70-jährige Frau ist am Mittwochabend tot in ihrer Wohnung in Neunkirchen aufgefunden worden. „Aufgrund der Umstände der Auffindung wurde der Todesfall als bedenklich eingestuft“, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich, Raimund Schwaigerlehner, gegenüber noe.ORF.at.

Gewaltdelikt nicht ausgeschlossen

Es könnte sich bei dem Todesfall um ein Gewaltdelikt handeln. Daher ermittelt das Landeskriminalamt auf Hochtouren. Laut Landespolizeidirektion seien die Ermittlungen sehr umfangreich. Am Donnerstag Nachmittag könnte es mehr Informationen zum Hintergrund des Todesfalls geben, heißt es von der Polizei.