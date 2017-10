Korneuburg: Terror-Prozess gegen 22-Jährigen

Wegen Verbrechen der terroristischen Vereinigung und kriminellen Organisation muss sich am Landesgericht Korneuburg am Freitag ein 22-Jähriger verantworten, dem bereits vor zwei Jahren der Prozess gemacht wurde.

Der Tschetschene soll in der Probezeit unter Bewährungshilfe nach seiner bedingten Haftentlassung erneut versucht haben, sich dem IS („Islamischer Staat“) anzuschließen. Der Staatsbürger der Russischen Föderation war (gemeinsam mit seiner Mutter und Ehefrau) am 1. Oktober 2015 in Wien vor Gericht gestanden. Er wurde zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, weil er unter anderem im Juli 2014 gemeinsam mit weiteren Mittätern, darunter seiner Mutter, in einer auf zwei Pkws aufgeteilten Reisegruppe aus Österreich nach Syrien gereist war, um sich am bewaffneten Kampf der Terrormiliz zu beteiligen.

Nahe der Grenze wurde er von der türkischen Polizei kontrolliert, festgenommen und wieder nach Österreich abgeschoben. Am 26. Juli 2016 wurde er bedingt aus der Haft entlassen, hieß es in der Mitteilung des Landesgerichts Korneuburg.

Mann soll versucht haben, sich dem IS anzuschließen

Nunmehr wird dem Angeklagten angelastet, trotz seiner Vorstrafe, der angeordneten Bewährungshilfe und der offenen Probezeit weiterhin konsequent seinen Plan verfolgt zu haben, Österreich zu verlassen und nach Syrien in das vom IS kontrollierte Gebiet zu reisen, um sich der Terrororganisation anzuschließen und sich an dieser Vereinigung zu beteiligen. Er soll sich laut der Aussendung erneut in salafistischen Kreisen bewegt und Moscheen besucht haben, die durch das Auftreten von Hasspredigern und die Verbreitung radikal-islamistischer Ansichten aufgefallen sein sollen.

Der Mann soll sich im März 2017 in Graz mit einem Bekannten getroffen haben, der seine radikal-islamistische Einstellung teile, und mit diesem die Fahrt nach Syrien vereinbart haben. Anfang Mai sollen sich die beiden in Wien über einen unbekannten Landsmann um 950 Euro pro Person jeweils falsche albanische Reisepässe und Führerscheine besorgt haben. Mit diesen Dokumenten sollen sie schließlich am 19. Mai in einem Reisebüro in Wien jeweils ein Ticket für den Flug von Wien nach Istanbul ohne Retourflug gebucht haben. Sie hatten all ihre Ersparnisse bei sich, als sie am 22. Mai am Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) vor ihrem Abflug bei der Ausreisekontrolle angehalten wurden.

Angeklagter ist nicht geständig

In weiterer Folge habe sich der Angeklagte trotz des gegen beide Männer eingeleiteten Ermittlungsverfahrens erneut falsche - diesmal deutsche - Dokumente besorgt, die er im Juli in einem DHL-Shop in Wien in einem Kuvert nach Griechenland schicken wollte, um sie nach einem erneuten Ausreiseversuch verwenden zu können. Der Mittäter sei auf der Flucht. Der 22-Jährige, dem zudem unter anderem Urkundenfälschung vorgeworfen wird, sei nicht geständig. Im Fall einer Verurteilung drohe ihm eine Freiheitsstrafe von einem bis zehn Jahren sowie der Widerruf der bedingten Entlassung.

In der Verhandlung am Freitag sollen drei besonders zu schützende Zeugen bzw. Zeuginnen gehört werden. Das Verfahren findet aufgrund der Empfehlungen des Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung unter verschärften Sicherheitsmaßnahmen statt, teilte Mediensprecher Gernot Braitenberg-Zennenberg mit.

Besucher werden beim Zutritt zum Landesgericht einer Kontrolle und Registrierung unterzogen. Im Gebäude gilt an diesem Tag Film- und Fotografierverbot. Medien werden ersucht, auf Namensnennungen Prozessbeteiligter zu verzichten.