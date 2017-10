Regionalförderung wird bis 2027 verlängert

Die Regionalförderung wird bis zum Jahr 2027 verlängert. Das soll in der kommenden Woche im Landtag beschlossen werden. Seit 30 Jahren werden mit Geld aus der Regionalförderung Projekte in den Regionen des Landes gefördert.

Mithilfe der Regionalförderung sollen der ländliche Raum gestärkt und Arbeitsplätze geschaffen werden. So wurden in den letzten Jahrzehnten mehr als 2.800 Wirtschafts- und Tourismusprojekte unterstützt. Dazu zählen die Therme Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach) und die Raxseilbahn (Bezirk Neunkirchen) genauso wie diverse Technologie- und Forschungszentren.

Regionalförderung ist eine „Erfolgsgeschichte“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP): „Die Regionalförderung in Niederösterreich ist eine Erfolgsgeschichte seit 30 Jahren. Jetzt geht es darum, die Weichen für die Verlängerung der Regionalförderung zu stellen - weil wir damit ein ganz klares Zeichen für den ländlichen Raum und für die Regionen in Niederösterreich setzen und weil wir mit dieser Verlängerung auch Planbarkeit für die Regionen schaffen.“

Die Regionalförderung soll bis 2027 verlängert werden, das Land sieht dafür jährlich 32 Millionen Euro vor. Im vergangenen Jahr wurden von der Landesregierung 148 Regionalprojekte beschlossen. Niederösterreich wird sich auch dafür einsetzen, dass die EU ihre regionalen Förderprogramme verlängert.

Links: