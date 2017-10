Für den Winter gerüstet: Gasspeicher sind voll

Die OMV ist bereits für den Winter gerüstet, die Gasspeicher sind nach Angaben des Unternehmens voll. In Niederösterreich hat die OMV in Schönkirchen-Reyersdorf und Tallesbrunn (beide Bezirk Gänserndorf) Speicherorte.

Der Füllstand der OMV-Speicher liegt derzeit bei 90 Prozent. Die OMV ist der größte heimische Gasspeicheranbieter. Das Unternehmen deckt mehr als ein Viertel des bundesweiten Gasjahresverbrauches ab. Die österreichischen Speichervorräte reichen für den gesamten Jahresverbrauch des Landes aus. Im Sommer gibt es ein Überangebot an Erdgas, das gespeichert wird. Damit gleicht man den bis zu sechs Mal höheren Gasbedarf im Winter aus.

Erdgas wird von Baumgarten aus verteilt

Als Erdgasdrehscheibe Österreichs gilt Baumgarten an der March (Bezirk Gänserndorf). Hier kommt das Gas aus den Pipelines an und wird dann weiter Richtung Süden und Westen verteilt. Die heimischen Gasimporte kommen großteils über Baumgarten ins Land. In Österreich wird Erdgas für den produzierenden Bereich, Kraftwerke, Heizwerke, Fernheizkraftwerke, Haushalte, Verkehr und Dienstleistungen benötigt.

Links: