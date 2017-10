A2: Tödliche Kollision nach Fahrzeugüberschlag

Bei einem Verkehrsunfall auf der A2, der Südautobahn, ist in der Nacht auf Freitag ein 35-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er überschlug sich mit seinem Fahrzeug mehrfach und wurde von einem nachkommenden Auto erfasst.

Die Wiener Neustädter Feuerwehr wurde kurz nach Mitternacht zu dem Einsatz auf der Südautobahn gerufen. In Fahrtrichtung Graz war ein Auto kurz nach der Abfahrt Wöllersdorf aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Es hatte sich mehrfach überschlagen und war schließlich auf der Überholspur stehen geblieben. Dort war es frontal von einem nachfolgenden Fahrzeug erfasst worden. Das erstere Auto war durch den Unfall komplett zerstört worden.

Presseteam der Feuerwehr Wiener Neustadt

Der 35-jährige Fahrzeuglenker war beim Eintreffen der Einsatzkräfte in dem Wrack eingeklemmt. Laut Angaben der Feuerwehr gestaltete sich die Bergung aufgrund der enormen Schäden am Fahrzeug schwierig. Der Notarzt konnte schließlich nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Lenker des zweiten Unfallfahrzeugs, ein 45-jähriger Mann, erlitt bei dem Aufprall Verletzungen. Er wurde von der Rettung ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.

Feuerwehr stundenlang im Einsatz

Die Feuerwehr sicherte die Fahrzeuge für weitere Erhebungen an der Unfallstelle ab. Die Südautobahn war in dieser Bereich stundenlang auf einen Fahrstreifen reduziert. Erst in den frühen Morgenstunden wurde die Strecke wieder vollständig für den Verkehr freigegeben.