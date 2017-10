Kurz wirbt für „echte Veränderung“

Bis zuletzt kämpfen die Parteien um Stimmen für die Nationalratswahl am Sonntag. ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz war am Freitagnachmittag in Wiener Neustadt und hat dabei für eine „echte Veränderung“ geworben.

Auf dem Hauptplatz von Wiener Neustadt umriss Außenminister Sebastian Kurz noch einmal seine Ziele: „Wir waren vor fünf Jahren noch das Land mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit, mittlerweile sind wir auf Platz neun zurückgefallen. Was das Wirtschaftswachstum betrifft, waren die Deutschen und viele andere all die letzten Jahre deutlich vor uns. Und die Flüchtlingskrise und die massive Migration nach Österreich haben die Situation in unserem Land nicht besser gemacht. Mein großes Ziel ist es, alles nach der Wahl zu tun, um unser wunderschönes Österreich wieder zurück an die Spitze zu führen.“

Kurz kritisierte, dass die SPÖ mit dem Berater Tal Silberstein Methoden geholt habe, für die es keinen Platz gebe. Er wolle mit Ideen überzeugen. „Sollten wir gewählt werden, werde ich alles tun, um die Steuerlast in Österreich zu senken, damit arbeitenden Menschen wieder mehr übrigbleibt. Ich verspreche auch, dass ich alles tun werde, damit unser Sozialstaat wieder treffsicherer wird, dass wir ihn vor Missbrauch schützen und dass wir insbesondere die Zuwanderung in unser Sozialsystem stoppen“, so Kurz.

Man wolle eine echte Veränderung für Österreich, sagte Sebastian Kurz. Für diese will auch Wolfgang Sobotka, der Landesspitzenkandidat der ÖVP, in den letzten Stunden des Wahlkampfes werben: "Im Hintergrund hat sich Rot-Blau schon ziemlich positioniert. Wenn die Veränderung wirklich gewollt wird, dann sollte man sich das noch einmal überlegen.“ Ein Wahlziel in Zahlen oder eine Präferenz für einen Koalitionspartner wurden in Wiener Neustadt nicht genannt.

