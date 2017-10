Dachstuhlbrand in Sankt Pölten

Seit den frühen Morgenstunden gibt es einen Großeinsatz der Feuerwehr in St. Pölten. 100 Feuerwehrleute sind nach dem Brand eines Mehrparteienhauses im Einsatz. Das Gebäude musste evakuiert werden.

Die Feuerwehren in Sankt Pölten wurden gegen fünf Uhr früh alarmiert. Ein Müllcontainer soll in Brand geraten sein, doch die Flammen haben sich vermutlich über die Mauerisolierung nach oben gearbeitet, sagte am Morgen Feuerwehrsprecher Franz Resperger: „Derzeit sind sieben Feuerwehren mit mehreren Atemschutztrupps und Drehleitern im Einsatz, um den Dachstuhlbrand in der Herzogenburgerstraße zu löschen. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unbekannt, es könnte aber sein, dass ein Müllcontainer, der vor dem Haus abgestellt war in Brand geraten ist und die Flamme sich in der Folge bis zum Dachstuhl ausgebreitet haben.“

FF Sankt Pölten

Das Mehrparteienhaus musste evakuiert werden. Sämtliche Mieter konnten von der Feuerwehr unverletzt ins Freie gerettet werden. Die Brandbekämpfung wird vermutlich noch etwa drei Stunden dauern, da das Dach geöffnet werden muss, um alle Glutnester ablöschen zu können. Um das großflächige Dachstuhlfeuer effektiv bekämpfen zu können, wurden auch zwei Drehleitern und eine Teleskopmastbühne eingesetzt. Brandstiftung wird als Ursache nicht ausgeschlossen.