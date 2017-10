So hat Ihre Gemeinde gewählt

1,3 Millionen Niederösterreicher in 573 Gemeinden sind bei der Nationalratswahl am Sonntag wahlberechtigt gewesen. Seit 17.00 Uhr sind alle Wahllokale geschlossen. Wie hat Ihre Gemeinde gewählt?

Die Ergebnisse aller Gemeinden, die im Laufe des Abends nach Eintreffen vervollständigt und um Bezirks-, Bundesland- und Österreichebene ergänzt werden, liefern Aufschlüsse über den Wahltag im Detail. Ihre Gemeinde können Sie entweder über eine Namenssuche, über eine Karte und über eine Pfadnavigation finden.

APA/Georg Hochmuth

Gemeindeergebnisse im Detail

Industrieviertel In Perchtolsdorf (Bezirk Mödling) landete die ÖVP mit 40 Prozent auf Platz eins. NEOS erreichte mehr als 10 Prozent. In Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) bekamen hingegen die Freiheitlichen die meisten Stimmen (33 Prozent), knapp vor der SPÖ (32 Prozent). Das umgekehrte Bild zeigt sich in Traiskirchen (Bezirk Baden), wo die SPÖ auf 34 Prozent gegenüber 30 Prozent bei der FPÖ kommt.

Mostviertel In Melk liegt die ÖVP mit gut 37 Prozent der Stimmen deutlich vor den anderen Parteien. FPÖ (28 Prozent) und SPÖ (24 Prozent) folgen dahinter.

Weinviertel In der Gemeinde Großhofen (Bezirk Gänserndorf), mit nur 63 Wahlberechtigten gleichzeitig die kleinste Gemeinde in Österreich, stimmten 57 Prozent der Bürger für die ÖVP, die FPÖ erhielt knapp 27 Prozent der Stimmen. In Hollabrunn entschieden sich 41 Prozent der Bürger für die ÖVP, vor FPÖ (25 Prozent) und SPÖ (18 Prozent).

Waldviertel In Gmünd landete die ÖVP mit 37 Prozent vor der FPÖ mit 27 und der SPÖ mit 26 Prozent. In Zwettl bekam die ÖVP hingegen mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen (51 Prozent).

