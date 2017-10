Schnabl (SPÖ): „Für uns eine Niederlage“

Laut Hochrechnung musste die SPÖ in Niederösterreich einen Verlust von 2,5 Prozentpunkten hinnehmen und erreichte 25,1 Prozent der Stimmen. „Das Ergebnis ist für uns eine Niederlage", sagte Landesparteivorsitzender Franz Schnabl.

In Stille nahmen die niederösterreichischen Sozialdemokraten in der Landesparteizentrale in St. Pölten die erste Hochrechnung zur Kenntnis. „Das Ergebnis ist für uns auf jeden Fall eine Niederlage, auch wenn das Prozentergebnis nicht so schlimm scheint“, sagte Landesparteivorsitzender Franz Schnabl in einer ersten Reaktion.

„Die Österreicherinnen und Österreicher haben ganz klar für Veränderung gewählt“, erklärte Schnabl. Veränderung sei auch das, was das Land Niederösterreich brauche, meinte er mit Blick auf die Landtagswahl 2018. Im Bundesland hat sich die SPÖ zum Ziel gesetzt, im kommenden Jahr die absolute Mehrheit der ÖVP zu brechen.

ORF/Gernot Rohrhofer

Schnabl: „Holpriger Wahlkampf“ der SPÖ

Die SPÖ habe einen „sehr holprigen Wahlkampf“ geführt, das sei nicht nur in der Causa Silberstein manifest, sagte Schnabl. Welche Auswirkung die Causa um den Ex-Berater der Partei auf das Ergebnis gehabt habe, sei zu früh zu bewerten. „Es gibt vieles, was man besser machen kann. Wir werden uns das genau anschauen“, erklärte der Landesparteichef: „Wir wollen für die Landtagswahl daraus lernen.“

„Es war eine schwierige Konstellation für uns und es war auch ein Wahlkampf, der schwer umfochten war. Wir werden sehen, was die Zahlen am Ende hergeben“, sagte NÖ-Landesspitzenkandidatin Sonja Hammerschmid in einer ersten Reaktion.

