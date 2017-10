Krismer (Grüne): „Ergebnis eine Katastrophe“

In Niederösterreich mussten laut Hochrechnung die Grünen einen Verlust von 6,3 Prozentpunkten hinnehmen und erreichten 3,4 Prozent der Stimmen. „Das Ergebnis ist eine Katastrophe", so Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen.

„Es ist ein Rückschlag für die wirklichen Zukunftsfragen – für die Überlebensfragen. Für die Klimapolitik. Denn: Strache, Kurz und Pilz hat Klimapolitik noch nie interessiert. Umso wichtiger ist nun die Arbeit direkt bei den Betroffenen von Murenabgängen und Hochwasserkatastrophen in den Bundesländern“, wird Helga Krismer in einer Aussendung der Grünen zitiert.

„Schuldzuweisungen sind kein Konzept“

Man habe noch viele starke grüne Stimmen in den Gemeinden, Landtagen und Europagremien, so Krismer: „Schuldzuweisungen sind kein Rezept. Wir hatten gemeinsame Höhenflüge und so wie es aussieht, dieses Mal eine Bruchlandung.“ In den nächsten Wochen werde man diese gänzlich neue Situation analysieren und ausrichten müssen.

Was Niederösterreich betreffe, werde „ich mit meinen engagierten Grünen in den Gemeinden die Ärmel noch weiter aufkrempeln, um unsere Position als AufdeckerInnen und KlimaschützerInnen zu stärken. Wir sind eine starke Kraft, auf die man in Niederösterreich nicht verzichten sollte“, so Helga Krismer.

Links: