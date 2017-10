Pensionist starb in Wahllokal im Waldviertel

Ein Todesfall hat die Nationalratswahl am Sonntag in einem Wahllokal in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) überschattet. Ein 82-Jähriger war zusammengebrochen, Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos.

Der Mann sei vor seiner Stimmabgabe in der Aula einer Schule der Waldviertler Stadt zusammengebrochen, schreiben die „Niederösterreichischen Nachrichten“ („NÖN“) in ihrer online-Ausgabe. Ersthelfer, darunter zwei Rettungssanitäter, versorgten den Pensionisten bis zum Eintreffen des Notarztes. Reanimationsmaßnahmen blieben aber erfolglos, schrieb die Wochenzeitung.

