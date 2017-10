„Der Freischütz“ sorgt für Romantik in Baden

Im Stadttheater der Bühne Baden feiert am Samstag die romantische Oper „Der Freischütz“ Premiere. Der künstlerische Leiter Michael Lakner startet mit diesem Werk von Carl Maria von Weber in seine erste Herbstsaison.

Erstmals seit 1897 ist die Oper „Der Freischütz“ wieder in Baden zu erleben. Die Premiere der Neuproduktion, inszeniert von Michael Lakner, dem künstlerischen Leiter der Bühne Baden, ist am 21. Oktober zu sehen. Die Oper in drei Aufzügen von Carl Maria von Weber gilt als deutsche romantische Oper schlechthin.

Im Mittelpunkt des Stücks steht der verzweifelte Jägerbursche Max. Er muss mit einem Probeschuss sein Können beweisen, denn nur dann kann er Agathe, die Tochter des Erbförsters Kuno, heiraten. Sein Kollege Kaspar, der ebenfalls in Agathe verliebt war, überredet Max, mit ihm Freikugeln zu gießen, die immer ihr Ziel treffen. Kaspar allerdings ist mit dem Bösewicht Samiel im Bunde und von ihm abhängig.

Der Wald spielt in der Oper eine besondere Rolle. Er ist vor allem ein Ort der Einsamkeit, des Unheimlichen, der Verwirrung. Er ist aber auch ein Ort der Heilung. Er ist etwas Zeitloses und überdauert das kurzlebige Menschendasein. Er beherbergt das Urzeitliche.

Freischütz handelt „von Ängsten und Verletzungen“

Für Regisseur Michael Lakner ist „Der Freischütz“ aber nicht nur romantisch, sondern ein zeitgemäßes Drama. „Es handelt von gegenseitigen Abhängigkeiten, Neurosen, Ängsten, Verletzungen, obskuren Kulten und Drogen- und Alkoholmissbrauch, also alles heutige Themen“, so Lakner.

Es singen und spielen Reinhard Alessandri, Regina Riel, Sébastien Soulès, Thomas Zisterer und Theresa Grabner. In der Rolle des zwielichtigen Samiel gibt Oliver Baier sein Operndebut in einer Sprechrolle. Die Musikalische Leitung hat Franz Josef Breznik inne.

Figuren musikalisch definiert

Alle Figuren seien musikalisch wunderbar definiert, so Lakner. „Max wird zum Beispiel in seiner Zerrissenheit durch synkopierte musikalische Rhythmen perfekt porträtiert. Agathe wiederum spiegelt in ihrer großen E-Dur-Arie ihre Ruhe und Besonnenheit wieder.“

Am 22. und 29. Oktober, jeweils ab 11.00 Uhr, gibt es im Max-Reinhardt-Foyer des Stadttheaters eine spezielle Fassung der Oper. Für die jungen Theater- und Opernbesucher wird eine Inszenierung für Kinder von Beppo Binder gezeigt.

