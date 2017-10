„Falstaff“ kürt beste Kaffeehäuser des Landes

Der „Falstaff Café Guide“ kürt jährlich die besten Kaffeehäuser Österreichs. Tausende Kaffeeliebhaber haben auch heuer wieder abgestimmt. Die besten drei Cafés in Niederösterreich kommen aus Wiener Neustadt, Amstetten und Vösendorf.

Ein kleiner Speciality Coffee Shop, versteckt zwischen einem Möbelgeschäft und einem Teppichhändler, am Ende der Neunkirchner Straße in Wiener Neustadt. Würde das Schild nicht vor dem Café stehen, würde man es leicht übersehen. Dabei erwarten Kaffeeliebhaber hier jährlich 22 verschiedene Kaffeesorten aus fairem Anbau, daher auch der Name 22Beans. Und – dem „Falstaff Café Guide 2018“ zufolge - der beste Kaffee Niederösterreichs.

Sieger: 22 Beans in Wiener Neustadt

Mit 91 von 100 Punkten wurde das 22 Beans von der „Falstaff“-Community bewertet und erhielt somit sogar ein besseres Ergebnis als so manches altbekannte Wiener Kaffeehaus. Dieter Hönigmann, der Besitzer des Speciality Coffee Shops, steht hinter der großen, silbernen Espressomaschine im nur 25 Quadratmeter großen Geschäftsraum. Dass er von „Falstaff“ als bestes Café Niederösterreichs ausgezeichnet wurde, überrascht ihn.

„Ich hab erst vor 16 Monaten mein Café eröffnet und meinen alten Beruf an den Nagel gehängt. Ich bin ganz überrascht, freue mich aber sehr!“, lacht der 50-Jährige. Als großer Kaffeeliebhaber beschäftigt er sich intensiv mit der Herkunft der angebotenen Kaffeesorten – und den verschiedenen Zubereitungsarten. Wer will, bekommt seinen Kaffee auch aus der Filtermaschine, in einer Chemex-Karaffe oder in einem Aeropress Coffee Maker.

Zweiter Platz geht nach Amstetten

Bewertet wurden neben dem Kaffee auch das Ambiente, der Service und die Mehlspeisen. Dabei konnte die Patisserie Naderer in Amstetten überzeugen, sie erreicht den zweiten Platz. Julia und Thomas Naderer legen großen Wert auf saisonale Produkte und deren Herkunft.

„Falstaffs“ beste Kaffeehäuser in Niederösterreich 1. 22Beans in Wiener Neustadt

2. Naderer in Amstetten

3. RAUWOLF Röstbar+Brewbar in Vösendorf

4. Ferstl in Wiener Neustadt

5. Goldschmidt in Wiener Neustadt

6. Emmi in Sankt Pölten

7. Schubert in Sankt Pölten

8. Hynek in Mistelbach

9. Mister Beans.S in Mödling

10. Espresso Ulbinger in Ladendorf

„Wir vereinen den klassischen Gugelhupf mit der modernen Zitronentarte, die Konditorei mit der Patisserie. Unsere Auswahl ist klein und beschränkt, jedoch frei von Haltbarmachern und Zusätzen“, so Julia Naderer. In der Vitrine finden sich handgemachte Pralinen, Törtchen und Plundergepäck. Bereits 2012 wurde Thomas Naderer zum Patissier des Jahres ausgezeichnet.

Das RAUWOLF Rösthaus + Brewbar in der Shopping City Süd in Vösendorf (Bezirk Mödling), benannt nach dem Naturforscher und Kaffee-Pionier Leonhard Rauwolf aus dem 16. Jahrhundert, folgt auf Platz drei der Wertung. Die Bohnen werden hier im Kaffeehaus geröstet. „Wir von RAUWOLF sind auch Entdecker. Immer auf der Suche nach neuen Eindrücken, neuen, außergewöhnlichen Kaffees und neuen Wegen der Zubereitung um den Kaffeebohnen Geschmacksnoten zu entlocken, die uns begeistern. Wir lassen nicht locker, bis wir wissen wo, wie und unter welchen Bedingungen unser Kaffee erzeugt wird und wer die Menschen sind, die für uns arbeiten“, verrät Michael Parzefall, Gründer und Röstmeister von RAUWOLF.

„Falstaff Café Guide 2018“ auch als App erhältlich

Jedes Jahr bewerten die „Falstaff“-Leserinnen und -Leser die besten Kaffeehäuser Österreichs. Anschließend testen unabhängige Redakteure die Betriebe und kontrollieren, ob die Leserbewertungen mit bestimmten „Falstaff“-Kriterien übereinstimmen. 600 Betriebe aus ganz Österreich sind dieses Mal im „Falstaff Café Guide“ vertreten. Parallel zur Publikation des Guides wird auch eine kostenlose Café-Guide-App für Smartphones angeboten. Mit der App sind alle Kaffeebetriebe rasch abrufbar und können beispielsweise über die Umkreissuche bequem gefunden werden.

